Генерал Милли считает освобождение всех территорий Украины в 2023 году "очень сложной задачей"

В мире продолжают делать осторожные заявления по поводу освобождения из-под оккупации части Украины. Генерал Марк Милли отметил, что если это и будет возможным в этом году, то задача будет очень сложной.

Это он подчеркнул, общаясь с журналистами. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли добавил, что закрадываются сомнения в возможности полного освобождения Украины в 2023 году.

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Что может помешать полному освобождению

Я не думаю, что это (освобождение всех оккупированных территорий Украины – 24 Канал) будет сделано в ближайшей перспективе этого года,

– заметил Милли.

Он обратил внимание на публичные заявления Владимира Зеленского. Президент Украины отмечал, что цель нашего государства – изгнать с оккупированных территорий каждого россиянина. Это, по словам Милли, очень важная военная задача, но в то же время очень сложная.

Вы смотрите на пару сотен тысяч россиян, все еще находящихся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача,

– подчеркнул он.

Милли добавил, что это цель Украины и что наше государство имеет право воплотить в жизнь свой замысел. И что мы находимся "на высоком моральном уровне".

Помочь ускорить процесс освобождения нашего государства могли бы ракеты ATACMS. С их помощью ВСУ били бы по глубокому тылу врага, прогоняя его. Но Милли заявил, что Украина их не получит.

Почему США не готовы дать ATACMS

По словам Милли, само решение не предоставлять нашему государству дальнобойные ракеты ATACMS – политическое. Он пояснил, что с военной точки зрения у Соединенных Штатов сравнительно немного таких ракет. Поэтому сначала в государстве должны убедиться, достаточно ли у него запасов боеприпасов.

Но это не значит, что наше государство не получит замену ATACMS. По словам Милли, есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальность стрельбы. Речь идет о БПЛА, которые есть у британцев. По мнению генерала, они справляются с этой задачей не хуже.

Мы же заметим, что ATACMS могли бы поспособствовать освобождению Мелитополя, а также перекрытию сухопутного сообщения врага с Крымом. Этими шагами можно не только обескровить оккупантов, но и заставить их покинуть захваченные территории. Заметим, что именно освобождение полуострова эксперты считают ключом к завершению войны.