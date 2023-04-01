На цьому він наголосив, спілкуючись з журналістами. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що закрадаються сумніви у можливості повного звільнення України у 2023 році.

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Що може завадити повному звільненню

Я не думаю, що це (звільнення всіх окупованих територій України – 24 Канал) буде зроблено в найближчій перспективі цього року,

– зауважив Міллі.

Він звернув увагу на публічні заяви Володимира Зеленського. Президент України наголошував, що мета нашої держави – вигнати з окупованих територій кожного росіянина. Це, за словами Міллі, дуже важливе військове завдання, але водночас дуже складне.

Ви дивитеся на пару сотень тисяч росіян, які все ще перебувають в окупованій Росією Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання,

– наголосив він.

Міллі додав, що це мета України, і що наша держава має право втілити у життя свій задум. І що ми перебуваємо "на високому моральному рівні".

Допомогти пришвидшити процес звільнення нашої держави могли б ракети ATACMS. З їхньою допомогою ЗСУ били б по глибокому тилу ворога, проганяючи його. Але Міллі заявив, що Україна їх не отримає.

Чому США не готові дати ATACMS

За словами Міллі, саме рішення не надавати нашій державі далекобійні ракети ATACMS – політичне. Він пояснив, що з військової точки зору у Сполучених Штатів порівняно небагато таких ракет. Тож, спочатку у державі повинні переконатися, чи достатньо у неї запасів боєприпасів.

Але це не означає, що наша держава не отримає заміну ATACMS. За словами Міллі, є інші системи, які можуть забезпечити ту ж дальність стрільби. Мовиться про БпЛА, які є у британців. На думку генерала, вони справляються з цією ж задачею не гірше.

Ми ж зауважимо, що ATACMS могли б посприяти звільненню Мелітополя, а також перекриттю сухопутного сполучення ворога з Кримом. Цими кроками можна не лише знекровити окупантів, а й змусити їх покинути захоплені території. Зауважимо, що саме звільнення півострова експерти вважають ключем до завершення війни.