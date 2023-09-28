Позволяет решать комплекс задач: насколько важно освобождение Андреевки и Клещеевки

Вооруженные Силы в сентябре 2023 года освободили Клещеевку и Андреевку Донецкой области. Деоккупированные населенные пункты имеют важное стратегическое значение, поэтому россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу насколько близка перспектива выхода на командные высоты возле Бахмута и оперативного окружения города.

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Контроль над высотами и железной дорогой

На топографической карте, где изображают высоты, видно, что Клещеевка расположена возле подножия вытянутой с юга на север гряды высот. На них очень удачно с военной точки зрения можно разместить артиллерийские батареи, накрывающие практически весь Бахмут и линию коммуникаций, в том числе дороги, по которым идет логистическое обеспечение вражеской группировки в Бахмут.

Контроль над Клещеевкой обеспечивает относительную безопасность тех артиллерийских систем, которые будут размещены над населенным пунктом. Вот в этом собственно и смысл боев за Клещеевку и значение того, что населенный пункт оказался под контролем ВСУ,

– сказал Федоров.

Что касается Андреевки и других населенных пунктов рядом с Бахмутом, то здесь речь скорее идет не о контроле над высотами, а о контроле над проходящей через них железной дорогой.

Железнодорожная дорога расположена в зоне боевых действий, поэтому груз по ней никто не доставляет, однако эта насыпь всегда является хорошей основой для того, чтобы, используя ее, организовать линию обороны. Именно так поступали российские захватчики,

– отметил военный эксперт.

Насыпь от железнодорожного пути является удобным рубежом для обороны. Прорыв этой линии позволяет Вооруженным Силам более свободно выходить на оперативное пространство к востоку от Андреевки, Клещеевки и севернее Курдюмовки.

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Освобождение Клещеевки и Андреевки позволяет решить целый комплекс важных задач.

Какие перспективы появились у ВСУ после освобождения Клещеевки и Андреевки: смотрите видео

Деоккупация Андреевки и Клещеевки