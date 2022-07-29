Донецк и Луганск возьмем скорее, – представитель InformNapalm об освобождении Донбасса

Украинские военные продолжают защищать наши земли от российских захватчиков, а также обязательно вернут назад временно оккупированные территории.

А в эфире 24 канала общественный деятель и спикер InformNapalm Михаил Макарук дал прогноз по войне.

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"Я скажу, что Донецк и Луганск мы возьмем скорее, чем Мариуполь. Они Мариуполь будут держать до последнего вздоха", – сообщил Михаил Макарук.

Он добавил, что все преступления невозможно быстро скрыть. Однако россияне будут держать Мариуполь до последнего и не будут отдаваться. Это им необходимо с одной целью не показать свои военные преступления, в том числе российскому обществу.

Смотрите видео об украинском контрнаступлении:

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