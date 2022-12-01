Херсон – это Украина: Царев выдал новую "базу"

Показательный пост Oлега Царева. Тот признается, что российские оккупанты боятся раздавать оружие на оккупированных территориях даже своим сторонникам.

Миф "русского мира" рассыпался, как песок

Так как понимают, что им будут стрелять в спину. Сколько бы российская пропаганда не лгала о 99% поддержки России в Херсоне и Мелитополе, а вот такие признания показывают реальную картину.

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Украинские власти не боялись раздавать оружие теробороне, потому что ни у кого не было сомнений, что украинцы будут защищать свою землю.

А оккупанты раздавать оружие боятся, потому что знают, что будут стрелять не в Вооруженные Силы Украины, а в них.

Царев признал, что украинцы на оккупированных территориях не поддерживают оккупантов / Скриншот страницы

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Что будет с левобережьем Херсона

Украинские воины продолжают работать над тем, чтобы полностью освободить от оккупации всю территорию Херсонщины.

Они сосредоточены на истощении войск россиян на левом берегу Днепра путем нанесения ударов по их инфраструктуре высокоточным оружием.

Только после этого можно будет начинать контрнаступление по суше на этом участке фронта.

Власти Херсонской области убеждены, что полная деоккупация региона – только вопрос времени.

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