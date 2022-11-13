Как потеря Херсона повлияет на боеспособность российских военных: объяснение эксперта
Вооруженные Силы проделали колоссальную работу и вернули Херсон под контроль Украины. Потеря города имеет 2 составляющие, которые повлияют на боеспособность оккупационного войска.
Речь идет о военной и морально-психологической составляющих. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Как потеря Херсона повлияет на боеспособность россиян
Так, российские захватчики 9 месяцев окапывались в Херсоне и говорили, якобы "Россия здесь навсегда", но как оказалось – только до 11 ноября. Это сильно ударило по моральному духу россиян.
А второе, военная составляющая – им пришлось перейти вместе со своим моральным бременем на левый берег, однако и там им не удастся закрепиться, поскольку у украинцев есть HIMARS,
– объяснил Ступак.
По его мнению, теперь перед российскими военными встает вопрос, как им окапываться на левом берегу. Ведь 9 месяцев оккупанты строили логистику под Херсон, а теперь им нужно заново все обустраивать – рыть окопы, строить укрепрайоны. Однако с каждым днем делать это будет все труднее, потому что температура падает и почва начинает замерзать.
Ступак объяснил, как потеря Херсона повлияет на оккупантов: смотрите видео
Деокупация Херсона: коротко
- 11 ноября ВСУ освободили Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения. Украинские защитники начали очистку города от коллаборантов и разминирование территорий. Этот процесс может занять не одну неделю.
- Ранее в сети опубликовали видео с машинами россиян, которые едут из Херсона. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою родину.
- Кроме того, что деоккупация Херсона является большой репутационной потерей для страны-агрессора, она также имеет тактическое и стратегическое значение. Так, теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правобережьем.
- Оккупационное войско взорвало 7 важных мостов, когда бежало из Херсона. Вероятно, таким образом они надеялись уменьшить давление наших бойцов. В первую очередь россияне разрушили Антоновский мост – главный водопровод через Днепр в Херсонской области.