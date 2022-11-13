"Смерть Кощея в Севастополе": почему потеря Херсона не повлияла на россиян
Украинские защитники освободили Херсон от российской оккупации. Потеря города пошатнет авторитет Путина в глазах рядовых россиян, но не критично. На самом же деле "смерть Кощея" в Севастополе.
В отличие от Севастополя, что в оккупированном Крыму, Херсон для граждан страны-агрессора является малоизвестным городом. Об этом 24 каналу рассказал российский предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин.
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По его словам, не каждый россиянин сможет показать на карте украинский город Херсон. А 90% населения страны-агрессора ни разу там не были.
Кого сделают виновным в потере Херсона
Российский диктатор Владимир Путин пока не комментирует потерю Херсона. Впрочем, по мнению Чичваркина, в будущем страна-агрессор обвинит в своем провале поляков, британцев и наемников стран НАТО. Ведь "вторая армия мира" якобы не может проиграть Вооруженным Силам Украины.
Свои же – не виноваты (в потере Херсона – 24 канала), они спасли армию. И армия не виновата – никто не виноват, кроме наемников и бандеровцев,
– заметил российский предприниматель.
Как российская пропаганда объясняет провал
В то же время российская пропаганда объясняет выход из украинского города как маневр для спасения войска оккупантов. А дальше якобы оккупанты притаились для дальнейшей "стремительной атаки".
Более того, приспешники Путина вспомнили о гибели "мальчиков" во время предыдущих двух отступлений. "Мальчиками" в России называют 50-летних зэков.
Чичваркин объяснил, почему потеря Херсона не повлияла на россиян: смотрите видео
ВСУ освободили Херсон: что известно
- 11 ноября Вооруженные Силы Украины зашли в Херсон. Наши бойцы начали очистку города от коллаборантов и разминирование территорий. Этот процесс может занять не одну неделю.
- Херсон являлся единственным областным центром, который россияне смогли захватить после 24 февраля. Его деоккупация является большой репутационной потерей для страны-агрессора. Кроме того, это имеет тактическое и стратегическое значение, поскольку теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правым берегом Днепра.
- 11 ноября 2022 года минобороны России заявило о завершении вывода оккупационного войска из Херсона. В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к этому россияне начали готовиться раньше, вероятно, процесс вывода оккупантов начался еще 22 октября.
- Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что вывод захватчиков из Херсона стал для кремлевского диктатора серьезным поражением, изменившим отношение россиян к нему. По его мнению, динамика этих изменений не стремительна, но Путин теряет связь с народом.