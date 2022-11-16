Освобождение Херсона и бои за Кинбурнскую косу: каким будет новый этап русско-украинской войны

После того как Силы обороны Украины вытеснили захватническое войско с правобережья Херсонской области, общая ситуация на фронтах стала паритетной. У ВСУ есть инициатива в Луганской области, а оккупантов – в Донецкой области. Каким может быть дальнейший этап войны за цивилизацию зависит от того, какие решения будут принимать в генштабах.

Очередное и очень серьезное поражение Путина на западной части Херсонской области де-факто стало окончанием крупной летне-осенней кампании Украины, в рамках которой Силы обороны получили инициативу и в полной мере реализовали ее. Освобождение Херсона положило отсчет непосредственной подготовки обеими сторонами к зимней кампании.

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Нет никакого сомнения, что боевые действия зимой не будут носить характер исключительно позиционной войны. Несмотря на ухудшение погодных условий и попытки России заморозить конфликт для перегруппировки и восстановления боеспособности войск, Украина не утратит преимущество в оснащении собственных войск в холодное время года.

Выход ВСУ на берег Днепра ухудшил пребывание россиян в восточной части Херсона

Кроме непосредственно освобождения большого количества городов и поселков из-под гнета оккупантов, освобождение Херсона с военной точки зрения позволило Силам обороны Украины не просто взять под огневой контроль часть Левобережья, но и значительно усугубить этим ситуацию для логистики оккупантов .

. Первые последствия такого продвижения россияне почувствовали на следующий день после якобы окончания вывода войск с Правобережья, когда Силы обороны Украины начали накрывать захватническую группировку на Кинбурнской косе. Чрезвычайно активная работа нашей артиллерии привела к серьезным вражеским потерям и необходимости выведения техники с этой части суши.

Чрезвычайно активная работа нашей артиллерии привела к серьезным вражеским потерям и необходимости выведения техники с этой части суши. Взятие косы под огневой контроль позволяет ВСУ не только проще деоккупировать этот участок местности, но и предоставить Украине возможность открыть Николаевский порт. А это уже сильно усилит отечественную экономику, а также ослабит российские позиции относительно давления на официальный Киев и на цивидизованные страны мира.

Кроме того, благодаря продвижению в Днепр, ВСУ получили возможность взять под огненное влияние дорогу из Крыма в Армянск, что уже процентов на 30 ухудшает состояние россиян на Юге.

Обратите внимание!– это единственная часть Николаевской области, официально пока не освобожденная от оккупантов. Силы обороны Украины работают над этим. Освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России и укрепление позиций Украины в Черном море.

И хотя форсирование Днепра считается невозможным, потому что прокладка понтонных переправ, переброска тысяч военных и сотен единиц техники выглядит маловероятным, в Минобороны уже показали загадочное видео перемещение отдельных групп спецназовцев через реку. Так что даже если в Генштабе примут решение не проводить столь масштабную операцию по созданию и расширению плацдарма на Левобережье, нанесение точечные удары по оккупантам диверсионными группами точно будут.

В этом контексте достаточно интересным вариантом является вытеснение захватчиков дальнобойной артиллерией с последующим продвижением личного состава в Новую Каховку. Контроль над этим городом будет означать возможность отрезать Крым от поставок воды.

Как может выглядеть фронт дальше

Свою тактику и стратегию по дальнейшему ходу войны выбирают как в украинском генштабе, так и во вражеском. Разграничение обеих сторон по берегам Днепра освободило для Украины и России немалое количество личного состава, который можно использовать по другим направлениям.

Теперь важно, кто сможет восстановить боеспособность войск, перебросить их и применить первым. Это ведь может быть перехват стратегической инициативы. То есть противнику придется уже действовать в ответ и пытаться реагировать на вызов, а не создавать его.

В частности, в Минобороны США предупредили, что российские войска не собираются покидать остальные оккупированные территории.

Для россиян вариантов применения собственных войск, вышедших из Херсона, не так уж много. Часть группировок они перебросили под Мелитополь для укрепления линии обороны в Запорожской области.

Если ВСУ удастся нанести удар по захватчикам на этом участке фронта и выйти в город, это перережет сообщение оккупантов между Донбассом и Крымом и сделает судьбу россиян на Юге вообще невыносимой.

После условного прорыва в Мелитополь Украина будет контролировать все логистические возможности россиян через Чонгар, а все находящиеся на левобережье Херсонщины захватнические силы окажутся в такой ситуации, которая была на правобережье. Когда логистика "упала", давление Украины растет, а для выживания нужен очередной "жест доброй воли".

Также россияне могут перебросить часть войск на Донбасс. Им это нужно, чтобы хоть как-то попытаться или стабилизировать ситуацию, или окончательно забрасывать наших защитников "пушечным мясом" для выхода на админграницы Донбасса и Луганщины – чтобы Путин мог показать населению хотя бы какой-то успех "спецоперации".

Впрочем, нельзя исключать и того, что захватчики попытаются перебросить часть сил на северное направление – чтобы усилить существующие там группировки и попытаться атаковать Украину на Волыни или Киевщине. Конечно, Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий.

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Многие опции для дальнейшего освобождения нашей территории есть и у украинского Генштаба, ведь вытеснение россиян из Херсона также освободило немалую часть боеспособных и профессиональных подразделений, которые после передышки можно отправить нести смерть врагам на многих направлениях.

Однако как именно главнокомандующий решит распорядиться войсками вряд ли известно кому-то кроме очень ограниченного круга лиц. В то же время, с момента полномасштабного вторжения украинские генералы постоянно удивляют врага, делают его пребывание на нашей земле невозможным и заставляют демонстрировать сплошное "отрицательное наступление" одно за другим.

К тому же, с начала полномасштабного вторжения Украина продемонстрировала, что способна бить по оккупантам на тех участках фронта, где захватчики меньше всего ожидают удара. Пусть весь мир вновь удивится изобретательности наших военных, а для россиян это станет неприятным сюрпризом. Ведь всякий военный провал России приближает не только нашу победу, но и усиливает конфронтацию внутри российского общества.