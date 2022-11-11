"Они поняли, что проиграли": как россияне будут переживать освобождение Херсона
Россияне, желавшие войны, сейчас ужасно переживают освобождение Херсона. Они понимают, что это поражение России, теперь они хотят дистанцироваться от новости и ждать новых указаний, какова картина мира.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Ранее сообщалось о том, что для россиян означает потеря Херсона.
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Позиция русских военных
Олевский отметил, что позиция российских военных, генералов и полковников, полностью поддерживавших идею Путина воевать с Украиной, сейчас является воем. Они призывают расстрелять Путина и Суровикина за измену. Они поняли, что проиграли.
Военные не могут понять, что они виноваты. Самое главное, что происходит в российском обществе – это желание военных, желавших войны, наказать тех, кто виноват в поражении. Это, наверное, будет иметь последствия,
– заметил российский оппозиционный журналист.
Позиция рядовых россиян
Он продолжил, что идеологически промытые россияне сейчас растеряны. Они никогда не знали, по каким правилам жить, а теперь эти правила будут в очередной раз изменены. Сейчас они попытаются максимально дистанцировать себя от новостей, от негативной информации и ждать методички относительно того, как сейчас выглядит картина мира.
"Это попытка довести огромное количество людей в состояние психического заболевания. Это удастся сделать, и я не представляю, как людям удастся пережить эту тяжелую травму. Однако смотреть, как плохо людям, радовавшимся войне, доставляет большое удовольствие", – подчеркнул редактор The Insider.
Позиция российских бизнес-силовиков
По его словам, в России есть еще такая каста, как бизнес-силовики. Они были не прочь управлять не только российским ресурсом, но и украинским. Но теперь их желание удержать и не потерять хотя бы то, что у них осталось.
Они войдут в жесткое противодействие. Начнутся зачистки. Есть достаточно мощная ГРУ, а есть достаточно могущественные люди, которые не собираются терять больше ни копейки денег из имеющих, потому что и без того потеряли уже очень много,
– подчеркнул Олевский.
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Позиция Путина
По его мнению, сейчас вопрос переизбрания Путина в 2024 году или даже его выдвижение уже стоит. Если раньше оно даже не стояло, то теперь оно стоит на повестке дня. Вряд ли что-то произойдет к 2024 году.
"Впрочем, вероятность того, что сейчас последний срок Путина, сейчас формируется под Херсоном, скажем так", – подытожил российский оппозиционный журналист.
Освобождение Херсона: последние новости
- Украинские защитники 11 ноября освободили Херсон от оккупантов. По этому случаю украинцы устроили флешмоб – добавляют арбуз в свои эмблемы и фото в соцсетях.
- Заявления российских пропагандистов, военных преступников высшего звена и политиков об уходе из правобережья Херсонской области звучали еще задолго до настоящего "отрицательного наступления" оккупантов. При этом они сопровождались постоянным перекидыванием огромного количества частично мобилизованных как раз на тот берег Днепра, который россияне якобы собирались покинуть.
- Пока херсонцы с украинскими флагами и слезами радости встречают ВСУ в центре города, в России настроения не очень оптимистичны. Пропагандистов возмущает тот факт, что пришлось отступить из Херсона.