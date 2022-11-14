Какие возможности получили Воздушные силы ВСУ после освобождения Херсона

После деоккупации Херсона у Воздушных сил появились новые возможности. Поэтому российские захватчики будут нести еще большие потери на нашей земле.

После освобождения Херсона из-под оккупации для Воздушных сил появилась дополнительная территория. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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На деоккупированных территориях надо наращивать ПВО, – Игнат

Игнат подчеркнул, что Воздушные силы – это очень мобильный вид ВСУ, особенно когда речь идет о самолетах. Наша авиация работает всегда. Только за минувшие сутки, 12 ноября, нанесли 13 ударов по средствам ПВО, скоплению живой силы и технике врага.

После освобождения Херсона для Воздушных сил появилась дополнительная территория. Ее надо защищать не только с воздуха, но и земли.

Игнат уверяет, что надо наращивать средства ПВО в освобожденных районах. Кроме того, оказывать авиационную поддержку и давить врага дальше, помогать нашим наземным войскам деоккупировать родную землю от российской армии.

Понятно, что основная задача Воздушных сил – это воздушное прикрытие. Херсонцев тоже, как и всех наших украинцев, надо защищать от "Шахидов", крылатых ракет и другого вооружения, которое оккупанты применяют,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Кстати, Украина вернула под свой контроль знаменитый аэродром в Чернобаевке. "Думаю, немного его подстроят и будет работать на нашу победу", – подытожил спикер командования Воздушных сил.

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Деоккупация Херсонской области: последние новости

Украинские морпехи подняли родной сине-желтый флаг в селе Львово Бериславского района Херсонской области. Отметим, что во время своего бегства оккупанты взорвали переправу возле этого населенного пункта.

Наши воины обнародовали кадры с разбитой базы россиян в Чернобаевке. Кстати, это то же место, где украинские военные уничтожили сразу весь штаб 20-й мотострелковой дивизии Путина.

Оккупанты жалуются на огромные потери в Херсонской области. В частности, один из них рассказал, что буквально каждый день новые "двухсотые" и "трехсотые".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушкевич призвал местных жителей не собираться в людных местах. Дело в том, что сейчас идет разминирование. Янушкевич подчеркнул, что оккупанты заменяли почти все.

Ранее Юрий Игнат отметил, что, к сожалению, в Херсонской области растет угроза воздушных атак врага. Так что жителям не стоит пренебрегать правилами безопасности. О воздушной тревоге сообщает Украинское Радио.

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