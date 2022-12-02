Херсон выбивался в кровавых боях, – военный рассказал, как происходило освобождение

Во время освобождения Херсона Вооруженным Силам Украины удалось за 2 – 3 недели преодолеть более 50 километров вдоль берега, продвигаясь в областной центр. Оккупантов выбивали с очень большими боями и потерями для нашей армии.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтис, принимавший участие в деоккупации Херсонщины. Он поделился, что вместе с подразделением осенью был привлечен как подкрепление для штурмовых действий в Херсонской области.

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Военный отметил, что именно осенью началась активизация контрнаступательных действий ВСУ на Юге.

Мы работали с Криворожского направления, где контрнаступление происходило интенсивнее вдоль берега, чем это было на Николаевском направлении.

– сказал защитник.

Он рассказал, что первая часть контрнаступательной операции ВСУ происходила довольно интенсивно, ведь мобилизованные россияне во время первых столкновений с украинскими бойцами просто убегали или очень неорганизованно покидали свои позиции.

Бои за Херсон были тяжелые

Как рассказал Шолтис, когда ВСУ приблизились к так называемой второй линии обороны, то наткнулись на более опытные подразделения российских войск.

Это на заметку тем, кто говорит, что они вышли из Херсона и просто отступили. На самом деле они выбивались с очень большими кровавыми боями и потерями для Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул Игорь Шолтис.

Военный вспомнил, что когда после столкновений с оккупантами стало понятно об их уходе, то последние несколько суток перед освобождением Херсона Вооруженные силы Украины также понесли значительные потери.

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Шолтис рассказал, что наши защитники попадали на минные поля и засады, которые оставили россияне, когда отходили на левый берег.

Но сегодня мы здесь, Херсон освобожден, освобожден Берислав и другие населенные пункты. Мы понимаем, что это крепкий плацдарм для дальнейшего продвижения на левый берег Херсонской области,

– подытожил военнослужащий.

Игорь Шолтис о боях за Херсон: смотрите видео

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