На сегодняшний день можно констатировать, что ВСУ получили тактически-стратегическое преимущество на большинстве направлений фронта. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Новые подходы

Эксперт отметил, что в последнее время Генштаб Украины положительно удивляет своими сценариями по деоккупации территорий.

Если рассматривать ситуацию, используя классические теоремы или формулы в военном смысле, с учетом современной войны, то даже в этой проекции Генштаб и ВСУ действуют в хорошем смысле этого слова непредсказуемо и вызывающе. Потому что происходят события, которые очень трудно предсказать

– объяснил обозреватель.

По его словам, следующие контрнаступательные действия ВСУ могут происходить на Запорожском направлении.

"Это будет широкий фронт. Не так, как говорил генерал Ходжес, что могут освободить в ближайшее время Мелитополь и Мариуполь. Я вижу это иным образом: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь – освободят не в ближайшее время, а в первом квартале 2023 года может начаться формирование условий для этого широкомасштабного освобождения. Не раньше", – добавил аналитик.

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Альтернативные сценарии

По мнению политолога, ВСУ могут продолжить освобождение украинских земель на Левобережье или через Донбасский плацдарм.

Самое главное, что именно сейчас ВСУ почти на каждом плацдарме получили тактически-стратегическое преимущество в возможностях использования дальнобойной артиллерии, преимуществ ЗРК для противодействия авиации и тому подобное. Да и сегодня уже были сообщения о том, что россияне оттягивают свои подразделения на левом берегу на 15 – 20 километров.

– подчеркнул Коваленко.

Он указал, что это именно то преимущество, которое есть в артиллерии ВСУ, чтобы избегая контрбатарейной борьбы со стороны врага, уничтожать их позиции с минимальным риском.

"Это именно то расстояние, которое позволяет реализовать "буфер безопасности" ЗРК в воздушном пространстве, нивелируя возможности авиации. А когда нивелирована артиллерия и авиация, ВСУ могут контрнаступать без рисков от этих родов войск, потому что это все значительно ускоряет. В ближайшее время мы можем увидеть достаточно дерзкий сценарий со стороны Генштаба и ВСУ», – резюмировал эксперт.

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