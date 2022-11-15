На сьогодні можна констатувати, що ЗСУ отримали тактично-стратегічну перевагу на більшості напрямках фронту. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Нові підходи

Експерт зазначив, що останнім часом Генштаб України позитивно дивує своїми сценаріями з деокупації територій.

Коли розглядати ситуацію, використовуючи класичні теореми чи формули у військовому сенсі, з урахуванням сучасної війни, то навіть у цій проєкції Генштаб і ЗСУ діють в гарному сенсі цього слова непередбачувано і зухвало. Тому що відбуваються події, які дуже важко передбачити,

– пояснив оглядач.

За його словами, наступні контрнаступальні дії ЗСУ можуть відбуватися на Запорізькому напрямку.

"Це буде широкий фронт. Не так, як говорив генерал Ходжес, що можуть звільнити найближчим часом Мелітополь та Маріуполь. Я бачу це іншим чином: Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь – звільнять не найближчим часом, а першого кварталу 2023 року може розпочатися формування умов для цього широкомасштабного звільнення. Не раніше", – додав аналітик.

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Альтернативні сценарії

На думку політолога, ЗСУ можуть продовжити звільнення українських земель на Лівобережжі або через Донбаський плацдарм.

Найголовніше те, що саме зараз ЗСУ майже на кожному плацдармі здобули тактично-стратегічну перевагу у можливостях використання далекобійної артилерії, переваг ЗРК для протидії авіації тощо. Та і сьогодні уже були повідомлення про те, що росіяни відтягують свої підрозділи на лівому березі на 15 – 20 кілометрів,

– підкреслив Коваленко.

Він вказав, що це саме та перевага, яка є в артилерії ЗСУ, щоб уникаючи контрбатарейної боротьби з боку ворога, знищувати їхні позиції з мінімальним ризиком.

"Це саме та відстань, яка дозволяє реалізувати "буфер безпеки" ЗРК у повітряному просторі, нівелюючи можливості авіації. А коли нівельовані артилерія та авіація, ЗСУ можуть контрнаступати без ризиків від цих родів військ, тому що це все значно прискорює. Найближчим часом ми можемо побачити досить зухвалий сценарій з боку Генштабу і ЗСУ", – резюмував експерт.

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