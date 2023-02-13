Деокупация остальной части Херсонщины будет заявкой на блокаду Крыма, – активист

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсонщину, но нет никаких возможностей там наступать. В то же время, это одно из возможных направлений развития событий со стороны ВСУ.

Так, деоккупация остальной части Херсонщины станет заявкой на блокаду оккупированного полуострова Крым. Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Деоккупация Херсонщины станет началом освобождения Крыма

Дальнейшее контрнаступление украинских защитников на Юге позволит взять под огневой контроль обычной ствольной артиллерией дороги в районе Перекопского перешейка и мосты через Северокрымский канал.

Надо будет плотно держать (дороги в Крым – 24 Канал) под огневым контролем, но это уже будет весомой заявкой на блокаду Крыма,

– сказал активист.

В то же время остальные пути в Крым – это мосты. Их можно будет просто уничтожить и не нужно держать под огневым контролем. Кроме Перекопского перешейка там есть еще 5 мостов, которые нужно ликвидировать, чтобы сделать невозможным для захватчиков движение ими с полуострова в материковую Украину.

Что касается Крымского моста, то пока о нем речь не идет, поскольку нужно искать другие средства поражения.

Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Молчанов рассказал, что оккупанты принуждают к сотрудничеству украинцев, оставшихся на левом берегу Днепра. Оно включает в себя перерегистрацию граждан, обучение по российским программам.

Коллаборант Владимир Сальдо обустроил "административный район" между селами Щасливцевое и Стрелковое. Что интересно, здания расположены в пределах поражения новых ракет, которые должны получить ВСУ. Это место может стать одной из первых целей для наших защитников.

Таким образом, они могут окончательно изгнать коллаборантов из Херсонской области. А это в свою очередь облегчит жизнь местным жителям и позволит предотвратить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, которую может осуществлять Россия.

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