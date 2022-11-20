Ермак дал сигнал о грядущей военной кампании в Крыму, – Politico

Украинские защитники постепенно освобождают земли нашей страны от российских оккупантов. Деоккупация ждет и Крым.

Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Издание Politico считает это сигналом предстоящей военной кампании на полуострове.

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Украина вернет Крым

Ермак заявил, что Кремль не предлагал украинскому правительству паузы в войне.

"У нас не было ни одной официальной заявки российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах", – отметил глава Офиса Президента.

Также он сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму, которую Россия оккупировала еще в 2014 году.

Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится,

– подчеркнул Ермак.

Аналогичное сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Деоккупация Крыма: последние новости

Летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что выйти на границы 1991 года возможно до конца зимы. Однако закончится ли на этом война – это спорный вопрос, ведь Россия вряд ли успокоится. По мнению военного эксперта, война может завершиться только тогда, когда до времени, когда Украина выйдет на свои границы в 1991 году, она войдет в НАТО.

Оккупанты уже начали укреплять оборону на полуострове. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил о фортификационных работах.Мол, это необходимо для обеспечения безопасности крымчан. Укрепления строят по поручению российского диктатора Владимира Путина.

Также россияне роют траншеи у границы с полуостровом. Британская разведка отметила, что захватчики готовятся к масштабным украинским прорывам.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что ВСУ вышли на побережье Днепра. По его словам, это позволяет нашим военным контролировать приближенную к Крыму территорию. Пока украинские воины пытаются поражать россиян на максимальной дальности.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно заявил, что украинские войска будут в Крыму до декабря, а война закончится следующей весной. Подобного мнения придерживается руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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