Украина рассматривает вариант полного выдворения россиян из Крыма после деоккупации
Источник:Украинская правда
Россия оккупировала Крым в 2014 году. За эти 8 лет на территорию полуострова, по разным оценкам, незаконно въехали более 500 тысяч граждан страны-оккупантки.
При этом покинуть свои дома в Крыму были вынуждены около 100 тысяч граждан Украины. Об этом рассказала представитель президента в АР Крым Тамила Ташева.
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Процедура выдворения граждан России
Это стало настоящим демографическим кризисом. Поэтому после деоккупации полуострова властям Украины придется решить дальнейшую судьбу россиян, ведь это, прежде всего, вопрос безопасности и одна из гарантий неповторения агрессии России в будущем.
Тамила Ташева заявила, что уже нарабатывается механизм выдворения россиян из Украины после деоккупации Крыма. При этом она подчеркнула, что говорится о тех лицах, которые:
- приобрели гражданство России за пределами оккупированного Крыма,
- не имели никакого отношения к украинскому гражданству,
- не стали жертвами принудительной оккупационной паспортизации на временно оккупированных территориях.
Украина не признает оккупационные паспорта, которые РФ силой раздавала жителям Крыма – все они были и остаются гражданами Украины,
– подчеркнула она.
Также представительница президента в АР Крым подчеркнула, что все иностранцы, попавшие на полуостров после 2014 года не через украинские КПВВ или через них, но с нарушением сроков пребывания – проживают на территории Крыма незаконно. Поэтому решение, которое не противоречит международному праву и соответствует законодательству Украины, очевидно – такие люди должны оставить полуостров нашего государства путем добровольного выезда или принудительного выдворения.
Именно на основе законодательства Украины и будет разрабатываться механизм выдворения граждан страны-оккупантки из Крыма.
Сейчас мы рассматриваем вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма. После выезда за пределы Украины их дальнейшая судьба и возможность вернуться на территорию Украины будут решаться согласно украинскому законодательству,
– подчеркнула Тамила Ташева.
Каждое дело будет рассматриваться индивидуально
При этом рассмотрение каждого дела в отношении лиц с гражданством России будет рассматриваться индивидуально с учетом многих факторов. Среди них, например, активная проукраинская позиция, брак или отношения с гражданами Украины, общие дети и так далее.
Представительство также изучает разный международный опыт выдворения иностранцев и нарабатывает свои шаги по реинтеграции. Они будут учитывать:
- особенности ситуации на оккупированном полуострове,
- интересы граждан Украины,
- современные украинские реалии.
Представительство президента Украины в АР Крым продолжает активно работать над этим, ведь деоккупация Крыма – это только вопрос времени, поэтому все механизмы реинтеграции должны быть готовы. Заложенная в них философия проста: Крым – это Украина, так что если житель полуострова приехал туда из РФ или другой страны – он иностранец. Значит, должен пройти все необходимые украинские правительственные процедуры, чтобы проживать на территории чужого для него государства законно,
– сказала Тамила Ташева.
Деоккупация Крыма: о чем говорят в Украине и мире
- Защитники Украины уверенно прогоняют врага с наших земель и Крым не будет исключением. Так, Михаил Подоляк и Алексей Арестович уверены, что вернуть полуостров удастся в течение 6 месяцев.
- За возвращение Крыма военным путем выступает и Президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он ответил на опасения Запада, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне и заявил, что готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма, если таковые будут.
- Также об этом заявлял и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму.
- Политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан считает, что освободить Крым будет проще, чем Донетчину и Луганщину. При этом The Economist отмечают, что попытка Украины вернуть Крым будет кровавой и тяжелой, ведь обычно военные операции на полуострове заканчиваются тысячами погибших.
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