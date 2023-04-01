Освобождение Крыма станет триггером для серьезных политических изменений в России, – Пионтковский

Различные социологические опросы в России заявляют о якобы большой поддержке Владимира Путина гражданами страны-агрессоры. Впрочем, реальная ситуация несколько отличается.

Это можно проверить через сообщения разных категорий россиян в соцсетях или же из заявлений российской элиты. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Освобождение Крыма спровоцирует политические изменения в России

Так, граждане страны-агрессора уже на грани. Такое глобальное поражение как освобождение временно оккупированного полуострова Крым может стать для россиян последней каплей.

Такое поражение станет триггером для серьезных политических перемен в России,

– сказал российский оппозиционный политик.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что полное освобождение оккупированных российскими захватчиками территорий будет достигаться не только военным путем, но и комбинацией военных и политических действий. По мнению Пионтковского, именно такой сценарий имел в виду глава украинской разведки.

Так, операция на Юге Украины станет триггером политических перемен внутри страны-агрессора. А уже новое российское руководство будет вести переговоры по уходу всей своей армии со всех украинских территорий.

Пионтковский заявил, что освобождение Крыма спровоцирует изменения в России: смотрите видео

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