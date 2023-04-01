Освобождение Крыма станет триггером для серьезных политических изменений в России, – Пионтковский
Различные социологические опросы в России заявляют о якобы большой поддержке Владимира Путина гражданами страны-агрессоры. Впрочем, реальная ситуация несколько отличается.
Это можно проверить через сообщения разных категорий россиян в соцсетях или же из заявлений российской элиты. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Освобождение Крыма спровоцирует политические изменения в России
Так, граждане страны-агрессора уже на грани. Такое глобальное поражение как освобождение временно оккупированного полуострова Крым может стать для россиян последней каплей.
Такое поражение станет триггером для серьезных политических перемен в России,
– сказал российский оппозиционный политик.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что полное освобождение оккупированных российскими захватчиками территорий будет достигаться не только военным путем, но и комбинацией военных и политических действий. По мнению Пионтковского, именно такой сценарий имел в виду глава украинской разведки.
Так, операция на Юге Украины станет триггером политических перемен внутри страны-агрессора. А уже новое российское руководство будет вести переговоры по уходу всей своей армии со всех украинских территорий.
Пионтковский заявил, что освобождение Крыма спровоцирует изменения в России: смотрите видео
Какая ситуация в Крыму: последние новости
- Россияне уже готовятся к обороне во временно оккупированном Крыму. Захватчики массово строят на полуострове фортификационные сооружения. Окопы уже видно за Чонгаром, возле российского пункта пропуска "Армянск", в районе Перекопского вала.
- В украинской разведке сообщили, что больше всего укрепляют именно север Крыма. Далее за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны, в частности, возле села Филатовка и за селом Ишунь.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что оккупантам становится неуютно в Крыму. Причиной стал "хлопок", который цветет на полуострове с прошлого года. Россияне активно тестируют свои системы ПВО, а некоторые военные стали вывозить свои семьи.