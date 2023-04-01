Це можна перевірити через дописи різних категорій росіян у соцмережах або ж із заяв російської еліти. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
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Звільнення Криму спровокує політичні зміни в Росії
Так, громадяни країни-агресорки вже на межі. Тож така глобальна поразка як звільнення тимчасово окупованого півострова Крим може стати для росіян останньою краплею.
Така поразка стане тригером для серйозних політичних змін у Росії,
– сказав російський опозиційний політик.
Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов говорив, що повне звільнення окупованих російськими загарбниками територій досягатиметься не лише військовим шляхом, а комбінацією військових та політичних дій. На думку Піонтковського, саме такий сценарій мав на увазі голова української розвідки.
Так, операція на Півдні України стане тригером політичних змін всередині країни-агресорки. А вже нове російське керівництво вестиме перемовини щодо відходу решти своєї армії з усіх українських територій.
Піонтковський заявив, що звільнення Криму спровокує зміни в Росії: дивіться відео
Яка ситуація в Криму: останні новини
- Росіяни вже готуються до оборони у тимчасово окупованому Криму. Загарбники масово будують на півострові фортифікаційні споруди. Окопи вже видно за Чонгаром, біля російського пункту пропуску "Армянськ", в районі Перекопського валу.
- В українській розвідці повідомили, що найбільше укріплюють саме північ Криму. Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони, зокрема біля села Філатівка та за селом Ішунь.
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що окупантам стає незатишно в Криму. Причиною стала "бавовна", яка квітне на півострові з минулого року. Росіяни активно тестують свої системи ППО, а деякі військові почали вивозити свої сім'ї.