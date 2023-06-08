Крым – природная мышеловка, российская армия обречена, – военный эксперт

Россияне понимают, что совсем скоро Вооруженные Силы будут в оккупированном Крыму. Сопротивление российской армии на территории полуострова невозможно, если Украина уничтожит незаконно построенный Крымский мост.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он добавил, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС полуостров останется без воды, что еще больше усугубит и без того тревожные настроения среди людей.

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В первую очередь в Крыму не будет воды. Там огромное количество населения столкнется с санитарной проблемой. Люди начнут массово болеть.

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Дестабилизация ситуации в Крыму

Крымчане понимают, что у России нет планов по обороне Крыма. Ведь полуостров – это фактически естественная мышеловка. Обороняться там от наступления с материка практически нереально, особенно если не будет Крымского моста.

Это приведет к панике. Значительная часть населения будет уезжать из Крыма,

– сказал Нарожный.

Полуостров это преимущественно степь. Там нет больших населённых пунктов. Поэтому если рассмотреть военную операцию на территории Крыма, большинство территории ВСУ будут проходить по одной огромной дороге, которая проходит по центральной части полуострова.

Сопротивление российской армии может быть только вблизи Севастополя. Однако для того, чтобы сопротивляться, им нужно подвозить личный состав, технику, боеприпасы, еду, горючее и т.д. Если будет разрушен Крымский мост, сделать это будет нереально, ведь украинские бойцы будут уничтожать корабли и самолеты врага.

"В тот момент, когда ВСУ дойдут до Чонгара (село в Херсонской области – 24 канал), российская армия по сути обречена", – подчеркнул военный эксперт.

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