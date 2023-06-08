Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він додав, що після підриву окупантами Каховської ГЕС півострів залишиться без води, що ще більше посилить й без того тривожні настрої серед людей.

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Насамперед у Криму не буде води. Там величезна кількість населення зіткнеться із санітарною проблемою. Люди почнуть масово хворіти.

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Дестабілізація ситуації у Криму

Кримчани розуміють, що у Росії немає планів щодо оборони Криму. Адже півострів – це фактично природна мишоловка. Оборонятися там від наступу з материка практично нереально, особливо, якщо не буде Кримського мосту.

Це спричинить паніку. Значна частина населення виїжджатиме з Криму,

– сказав Нарожний.

Півострів це переважно степ. Там немає великих населених пунктів. Тому якщо розглянути військову операцію на території Криму, то більшість території ЗСУ проходитимуть по одній величезній дорозі, яка проходить по центральній частині півострова.

Спротив російської армії може бути лише поблизу Севастополя. Проте для того, щоб чинити цей спротив їм треба підвозити особовий склад, техніку, боєприпаси, їжу, пальне тощо. Якщо буде зруйнований Кримський міст, то зробити це буде нереально, адже українські бійці знищуватимуть кораблі та літаки ворога.

"У той момент, коли ЗСУ дійдуть до Чонгара (село у Херсонській області – 24 канал), російська армія по суті приречена", – наголосив військовий експерт.

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