Украина готова к переговорам по Крыму, но есть условие, – замглавы ОП для FT

Официальный Киев готов вести переговоры по Крыму, когда ВСУ выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова. Дипломатическая страница откроется, когда Украина добьется своих целей на поле боя.

Соответствующее заявление сделал Андрей Сибига – заместитель главы Офиса Президента. То, как Украина близится к возвращению временно оккупированного Крыма – топ-тема для украинских и мировых СМИ.

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Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса,

– подчеркнул Сибига.

Что раньше в Украине говорили об освобождении Крыма

Михаил Подоляк – заместитель главы ОП – убежден, что Украина вернет домой Крым очень быстро: через 5 – 7 месяцев. У России нет ресурсов, достаточных, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию в свою пользу. Подоляк заметил, что "мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте". Он уверен, что Украина точно сможет говорить об эффективном будущем полуострова.

Алексей Данилов – секретарь СНБО – ранее заявлял, что ключ к победе Украины в войне с Россией – в освобождении Крыма. Для этого нужно 12 шагов. В частности, осудить пропагандистов, демонтировать транспортный переход в Керчи и переименовать Севастополь.