Разруха и боль во всем: трогательный фоторепортаж с освобожденного Купянска
Источник:Владимир Зеленский
В Купянске на Харьковщине россияне оставили после себя разруху, упадок и боль. Однако после деоккупации и возвращения города под контроль Украины город ждет восстановление.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, отметив, что сейчас сложно смотреть на то, что натворили в городе захватчики. В Офисе президента также показали фото освобожденного Купянска.
Внимание Оккупанты хаотически отступают из Купянска: в городе "забыли" приехавших из россии учителей
Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что это отличает нас от оккупантов. Из Украины возвращается порядок и цивилизация.
Как выглядит Купянск после освобождения от россиян / Фото Офис президента
Кратко об освобождении Купянска
- Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области 16 сентября. С тех пор в городе развевается флаг Украины.
- Однако первая информация, что ВСУ могут быть в Купянске, появилась еще 9 сентября. Тогда в сети опубликовали фотографию с нашими военными на въезде в город, а оккупанты сообщали о сложной ситуации в городе.
- 11 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение города, отметив, что освобождение Купянского района продолжается.
- Боец, освобождавший город, рассказал, что в Купянске наших защитников встречали две категории людей: одни были напуганы российской пропагандой, другие – с радостью встречали.
- К слову, местные жители все еще не чувствуют себя в безопасности. Оккупанты сильно обстреливают населенный пункт, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.
Купянск разрушен, город обязательно отстроят / Фото Офис Президента
- В то же время в ISW отметили, что из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции.
- От российских оккупантов освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты находились на Харьковщине более 5 месяцев.
К теме – ВСУ освободили Купянск: смотрите видео