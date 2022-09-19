Разруха и боль во всем: трогательный фоторепортаж с освобожденного Купянска

В Купянске на Харьковщине россияне оставили после себя разруху, упадок и боль. Однако после деоккупации и возвращения города под контроль Украины город ждет восстановление.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, отметив, что сейчас сложно смотреть на то, что натворили в городе захватчики. В Офисе президента также показали фото освобожденного Купянска.

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Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это отличает нас от оккупантов. Из Украины возвращается порядок и цивилизация.

Как выглядит Купянск после освобождения от россиян / Фото Офис президента

Кратко об освобождении Купянска

Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области 16 сентября. С тех пор в городе развевается флаг Украины.

Однако первая информация, что ВСУ могут быть в Купянске, появилась еще 9 сентября. Тогда в сети опубликовали фотографию с нашими военными на въезде в город, а оккупанты сообщали о сложной ситуации в городе.

11 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение города, отметив, что освобождение Купянского района продолжается.

Боец, освобождавший город, рассказал, что в Купянске наших защитников встречали две категории людей : одни были напуганы российской пропагандой, другие – с радостью встречали.

одни были напуганы российской пропагандой, другие – с радостью встречали. К слову, местные жители все еще не чувствуют себя в безопасности. Оккупанты сильно обстреливают населенный пункт, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.

ВСУ выгнали российских оккупантов почти со всей территории Харьковщины. В каждом освободившемся населенном пункте остались последствия "русского мира".

Купянск разрушен, город обязательно отстроят / Фото Офис Президента

В то же время в ISW отметили, что из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции.

От российских оккупантов освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты находились на Харьковщине более 5 месяцев.

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