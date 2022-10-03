Как освобождение Лимана повлияло на пути снабжения и логистику российских оккупантов

Недавно украинские военные освободили Лиман. Теперь это дает возможность осуществлять огневой контроль над важными участками.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук. По его словам, освобождение Лимана позволяет осуществлять огневой контроль над путями на этом направлении, которые, в частности, враг использовал для попытки наступления на Славянск.

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Как освобождение Лимана повлияло на логистику оккупантов

Как рассказал Музычук, отрезаны некоторые пути снабжения и нарушена логистика. Это снизило наступательный потенциал врага на этом участке фронта.

В настоящее время в освобожденном Лимане гвардейцы привлечены к проведению стабилизационных действий и контрдиверсионных мероприятий. Совместно с правоохранителями они проверяют информацию о возможном местонахождении остатков оккупационных войск.

Также там уже работает полиция, принимаются меры по восстановлению безопасности. Выявление коллаборантов, разминирование и документирование преступлений – это те действия, которые производятся вместе с укреплением линии обороны.

Освобождение Лимана: все, что известно

30 сентября украинские военные окружили российских оккупантов в Лимане. Уже 1 октября наши защитники показали видео, как поднимают украинский флаг в городе.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Лиман был освобожден из оккупации. А 2 октября город полностью зачистили от россиян.

Как говорят американские аналитики, в Лимане находились недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России. Также там были добровольно мобилизованные резервисты.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что произошло с российской группировкой, которая была окружена в районе Лимана.

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