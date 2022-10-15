В Лимане обнаружили тела еще 6 мирных жителей, убитых россиянами
Источник:Павел Кириленко
1 октября защитники Украины освободили город Лиман в Донецкой области После этого в городе обнаружили могилы массовых захоронений местных жителей, убитых российскими военными.
В Лимане обнаружили тела еще 6 мирных жителей
Так, вчера в Лимане были обнаружены тела еще шести гражданских, убитых русскими захватчиками во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации,
– заявил он.
Также отметил, что Россия продолжает убивать и ранить гражданских:
- за 14 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Бахмуте;
- еще 6 человек за вчера получили ранения
В то же время добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кириленко подчеркнул, что каждый причастный к этим военным преступлениям будет наказан.
Захоронения в Лимане: последние новости
- По словам Павла Кириленко, в Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил, а в другом – точное количество еще предстоит установить.
- Первое место захоронения – это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут находиться как военные, так и гражданские.
- 5 октября в городе нашли более 50 захоронений с гражданскими. Над некоторыми из них есть таблички с именами, а над некоторыми только номера.
- 9 октября в освобожденном от россиян Лимане эксгумировали первые тела на месте массовых захоронений – 20 тел, среди которых есть дети.
- Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в освобожденном Лимане правоохранители обнаружили тела 60 погибших, из которых идентифицирована половина. Процесс продолжается.
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