В апреле буду рад приглашать в Мариуполь, – Андрющенко прокомментировал прогноз освобождения города
По прогнозу американского генерала Бена Ходжеса, ВСУ смогут освободить Мариуполь и Мелитополь уже в январе. Такой сценарий совсем не выглядит фантастическим.
Такое мнение 24 каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, есть все шансы на деоккупацию города в ближайшем будущем.
Читайте также Как освобождение Херсона перепишет сценарий Великой войны
Однако, как отметил Андрющенко, прогноз бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса об освобождении Мариуполя уже в январе – довольно оптимистичен. По мнению советника мэра Мариуполя, процесс деоккупации города может затянуться до весны 2023 года.
В наиболее реалистичном для нас сценарии – в апреле буду рад приглашать в Мариуполь,
– отметил Андрющенко.
Он добавил, что сроки деоккупации города будут зависеть от погодных условий зимой, а также от того, "применят ли россияне ядерное оружие".
Петр Андрющенко прокомментировал прогнозы по деоккупации Мариуполя: смотрите видео
Прогнозы по освобождению Мариуполя
- Андрющенко ранее подчеркивал, что сложность в процессе деоккупации Мариуполя заключается в удаленности города от линии фронта.
- Советник городского головы Мариуполя считает, что оккупанты не будут убегать оттуда так, как бежали из Херсона, если украинская сторона не создаст соответствующих условий. По крайней мере, сейчас россияне делают вид, будто будут серьезно сражаться за Мариуполь.
- По мнению советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, деоккупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий. Арестович добавил, что для столь крупных операций нужно накопить запасы оружия. Это понимает и противник. Поэтому поставлена задача оперативной неожиданности.
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан отметил, что скорость деоккупации территорий зависит от поставок украинским защитникам вооружения от наших партнеров. Если они вдвое увеличат поставки той номенклатуры, в которой нуждаются ВСУ, то мы услышим о движении в районе Мариуполя и Мелитополя не в январе, а в декабре.
- В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что вопрос освобождения Мариуполя пока не актуален. А вот деоккупация Мелитополя возможна до января. Однако, по словам Жданова, усиление российских группировок на Запорожском и Донецком направлениях могут скорректировать планы украинских военных.