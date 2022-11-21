В апреле буду рад приглашать в Мариуполь, – Андрющенко прокомментировал прогноз освобождения города

По прогнозу американского генерала Бена Ходжеса, ВСУ смогут освободить Мариуполь и Мелитополь уже в январе. Такой сценарий совсем не выглядит фантастическим.

Такое мнение 24 каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, есть все шансы на деоккупацию города в ближайшем будущем.

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Однако, как отметил Андрющенко, прогноз бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса об освобождении Мариуполя уже в январе – довольно оптимистичен. По мнению советника мэра Мариуполя, процесс деоккупации города может затянуться до весны 2023 года.

В наиболее реалистичном для нас сценарии – в апреле буду рад приглашать в Мариуполь,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что сроки деоккупации города будут зависеть от погодных условий зимой, а также от того, "применят ли россияне ядерное оружие".

Петр Андрющенко прокомментировал прогнозы по деоккупации Мариуполя: смотрите видео

Прогнозы по освобождению Мариуполя