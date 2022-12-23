Боеприпасы под ногами и комплексы ПВО: что осталось от войск России на Змеином

Остров Змеиный после деоккупации врага впервые посетили журналисты. Сейчас на Змеином нелестный пейзаж: разрушеные здания, сгоревшая ржавая техника, разбросаные под ногами снаряды.

Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Роман Пагулич. Он отметил, что на острове также очень много противопехотных и противотанковых мин и другого вооружения.

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По его словам, до 24 февраля на острове был комплекс зданий, в частности маяк, здания, которые использовала "Госпогранслужба".

"До войны остров имел статус закрытого, учитывая присутствие пограничников, а впоследствии и гарнизона украинских морпехов, когда уже было ожидание возможного вторжения", - подчеркнул журналист.

Акватория моря и остров были заминированы

По словам военных, оккупанты оставили на Змеином огромные запасы оружия, пищи, пресной воды. Ее нет на острове и он зависим от снабжения ее с берега. Этих запасов хватило для того, чтобы вести длительные боевые действия.

Первыми после того, как бежали оккупанты, на остров заходили силы спецоперации – 73 морской центр, специализирующихся на спецоперациях на воде в частности. По их словам, акватория моря и сам Змеиный были заминированы – для того чтобы была затруднена высадка на него.

Какое оружие оставили оккупанты

Пагулич рассказал по поводу оставленной россиянами техники:

прежде всего это три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1";

два "Тора" - тот же сегмент;

"Один полностью выгоревший, другой визуально целый. Военные говорили, что внутри есть ракеты", - заметил журналист.

сожженные транспортно-заряжающие машины для "Панциря";

"Это заряжающие ракеты в комплексы ПВО после того, как они отстреляли свой боекомплект", - подчеркнул он.

несколько топливозаправщиков.

"Не было возможности осмотреть место, где находилась система "Торнадо" – это модифицированный "Град", – отметил собеседник.

Как выглядит деоккупированный остров Змеиный: смотрите видео

ВСУ использовали новую тактику

Украинские военные рассказали, почему россияне не эвакуировали свою технику – ВСУ использовали новую тактику.

Сначала обстреливали остров с украинской стороны реактивной артиллерией, но российские комплексы ПВО оказались достаточно эффективными.

Остров обстреливали системой "Ураган", которая стреляет на расстояние 35 километров, а до острова была больше. Поэтому "Ураган" ставили на баржу, выводили ее в море и стреляли из этой баржи,

– рассказал Пагулич.

Он отметил, что по словам военных, также стреляла украинская система "Богдан", но она больше ломалась, чем работала. Также использовали "Цезарь" – на дистанцию более 40 километров. И за счет комбинации ударов реактивной и ствольной артиллерией удалось заставить оккупантов уйти со Змеиного.

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