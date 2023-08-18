Сбивать дроны будет проще: Зеленский освободил от НДС и пошлины ряд техники, требуемой ВСУ

В Украине принимаются законы, призванные обеспечить украинских военных необходимой техникой из-за границы. Президент Владимир Зеленский упростил ввоз антидроновых ружей и тепловизоров.

18 августа глава государства подписал два законопроекта, упрощающих ввоз на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. Верховная Рада приняла эти документы еще 28 июля.

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Без пошлины и НДС

Так, подписанный президентом законопроект №9467 предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость:

тепловизионных биноклей;

моноочки и биноочки;

приборов ночного видения;

дальномеров;

антидроновых ружей;

Другой законопроект – №9468 – предлагает освобождение вышеперечисленной техники, ввезенной из-за границы, от налогообложения ввозной пошлиной.

В Украине ранее упростили ввоз других видов техники и вооружения