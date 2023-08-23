Есть положительный результат, – Лишенко рассказал о действиях ВСУ на Запорожском фронте

Украинские военные имеют успехи в Запорожском направлении. Подразделения сил обороны уже зашли в Роботино после интересных маневров.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что украинские военные уже находятся в Роботино. На этом участке удалось осуществить сразу три точки нагрузки на оборону оккупантов, чего они не ожидали.

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Чего ждать дальше на фронте

Как подчеркнул Лышенко, сейчас Вооруженные Силы Украины работают над тем, чтобы полностью взять Роботино под свой контроль. Но все дальнейшие планы знают только в Генеральном штабе ВСУ. Поэтому можно только предполагать дальнейший ход событий.

Известно, что ниже Роботино расположен населенный пункт Новопрокоповка. Она расположена сравнительно близко к временно оккупированному Токмаку. А расстояние между ним и Новопрокоповкой примерно такое же, как от Орехова до Новопрокоповки.

Выход на это село будет означать начало перехода наступления на Токмак. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация,

– заметил Лышенко.

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Успехи ВСУ на Запорожском направлении: коротко