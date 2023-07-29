"Это ни о чем не говорит": у Скабеевой забавно оправдывали поражение россиян в Старомайорском

Российская пропаганда отметилась новым "шедевром" креатива. Очевидно, Кремль дал указание ведущим телеканалов страны-агрессорки приуменьшить успехи ВСУ и отрицать неудачи оккупантов.

Ольга Скабеева в эфире вражеских СМИ пыталась преподнести успехи ВСУ как неудачи. Она сама не справлялась, поэтому на помощь ей пришел еще более неубедительный "эксперт".

К теме Сами себе противоречат: в Кремле изменили тактику освещения контрнаступления Украины

Скабеева противоречила сама себе

Одиозная ведущая поначалу рассказывала о якобы "бесконечно частых провалах" контрнаступления ВСУ. Однако сразу после этого она сообщила, что Силы обороны освободили Старомайорское.

Пропагандистка стала оправдывать неудачи российских захватчиков. Она назвала Старомайорское небольшим поселком с населением в 100 человек. В то же время Скабеева отметила, что этот населенный пункт "не является успехом" армии государства-террориста.

На роль "эксперта" в передачу пригласили боевика непризнанной псевдореспублики Донбасса. Представитель оккупационной администрации начал врать, что ВСУ якобы не освободили Старомайорское, а "закрепились на окраинах". После этого он стал говорить общими фразами и часто использовать канцеляризмы, чтобы хоть как-то оправдать поражение российских захватчиков.

Гость придумывал термины по типу "дыхания фронта", называл контрнаступление ВСУ "позиционной войной", говорил о неважности "каких-то сотен метров туда или обратно". А в конце гауляйтер заявил, что потеря россиянами Старомайорского "ни о чем не говорит".

Российские пропагандисты постоянно позорятся

Недавно у Скабеевой случлась истерика из-за поступка Ольги Харлан. Ей очень не понравилось, что украинская фехтовальщица победила россиянку Анну Смирнову в Милане и не пожала руку сопернице.

Ранее на пропагандистском ТВ страны-агрессорки россиянам рассказывали, что Бахмут уже не так важен. Также кремлевские СМИ стали противопоставлять регулярную российскую армию наемникам Евгения Пригожина.