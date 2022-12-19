Полно разбитой техники и руины: как сейчас выглядит остров Змеиный
19 декабря 2022, 15:57Читати новину українською
Источник:"Крым. Реалии"
Летом этого года нашим военным удалось выбить врага с острова Змеиный. В сети показали, что там сейчас происходит.
Сейчас на острове полно разбитой техники и руины. Соответствующие фото сделал журналист Роман Пагулич.
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Как сейчас выглядит остров Змеиный
Летом Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила "жест доброй воли".
Постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере 3), комплекс ПВО Тор, топливозаправщики. Остались и боеприпасы.
Что происходит на острове Змеиный / фото "Крым. Реалии"
Освобождение Змеиного: что известно
- Российские оккупанты захватили украинский остров в первый день полномасштабной войны 24 февраля.
- 30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что после очередных мощных ударов российские оккупанты сбежали с острова.
- Бегство с острова подтвердили и в России, однако там не признали свое поражение и победу ВСУ назвали "жестом доброй воли", чтобы продемонстрировать, что Россия "не препятствует экспорту зерна из Украины".
- Убегая с острова, российские оккупанты жгли документы и миновали территорию.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал военную операцию по освобождению Змеиного одной из самых успешных за время полномасштабной войны.