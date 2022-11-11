Повреждения от 40% до 80%, – Гуменюк о ситуации на освобожденных территориях Херсона
Российские войска отступают из Херсона, оставляя в освобожденных населенных пунктах гуманитарную катастрофу. В настоящее время на этих территориях проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе правоохранительными органами.
Об этом 24 каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ситуация на этих территориях – сложная. Особенно пострадали инфраструктурные объекты, коммуникаций и здания – в том числе и в социальной сфере.
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Находят следы зверств оккупантов
Населённые пункты повреждены от 40 до 80%. Поэтому возвращаться на эти территории еще рано,
– сказала Гуменюк.
По словам пресс-секретаря, на освобожденных территориях находят следы зверств оккупантов и собирают материалы в рамках уголовного производства о преступлениях, которые творили они за все время оккупации.
Есть места, где собирали местных проукраинских активистов и пытали. Все эти факты тоже документируются и будут обязательно обнародованы в масштабах целесообразности уголовного производства, – подчеркнула собеседница.
Многие территории заминированы
Наталья Гуменюк отметила, что многие из деоккупированных территорий заминированы, при том, что работа по разминированию продолжается.
"Это тоже характерный признак отступления оккупантов, и это нужно учитывать сейчас местным жителям на тех территориях, откуда оккупанты исчезают", – подчеркнула спикер.
Она рассказала, что отступая оккупанты также минируют дороги, объекты, в том числе социального значения, и критическую инфраструктуру. Их цель – замедлить продвижение украинских войск и сделать жизнь людей на этих территориях невыносимой.
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Как происходит "отступление" из Херсонской области оккупантов: важное
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступать к выводу российских войск за реку Днепр. Это решение он принял после доклада командующего Сергея Суровикина. Он сообщил о том, что Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована на левом берегу Днепра.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что не стоит доверять информации о выводе оккупационных войск из Херсона. По его словам, Россия наоборот пополняет мобилизованных на этом направлении.
- США фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Длиться оно может несколько недель. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что россияне решили отвести войска, чтобы восстановить оборонительные рубежи.