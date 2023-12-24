От автомобилей до протезирования, – капеллан рассказал, как Гарнизонный храм во Львове поддерживает воинов
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла во Львове помогает украинским защитникам. С 24 февраля 2022 года закрывает немало важных потребностей, а самое главное – поддерживает на передовых позициях.
Капеллан Гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове, отец Роман Ментух в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о начале полномасштабного вторжения и поездки на фронт.
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Помощь для военных
По словам Романа Ментуха, от 24 февраля 2022 Храм постоянно поддерживает украинских военных и помогает закрывать важные потребности. В частности, передавал каски, бронежилеты и другую амуницию, средства обогрева, генераторы. Сейчас запросы несколько изменились и появились новые вызовы – дроны и автомобили.
"Ищем возможность от Храма на протезирование или лечение – это продолжение помощи. Работаем с семьями военных. Многие военные просили, чтобы мы поселили их жен и детей здесь во Львове, нашли для них жилье. Часто к нам приходят с разными благотворительными инициативами", – отметил он.
Кроме этого при Храме есть много военных капелланов. Их пытаются менять на передовых или посещать вместе с военными. Священнослужитель вспомнил, как однажды пришлось доставлять защитникам автомобиль и оказаться в достаточно опасной ситуации.
Мы ехали и ночью заблудились, связи нет. И когда видели вспышки над собой, стало страшно. Затем смогли выехать в ближайший населенный пункт и связаться с военными. Они говорят: отправляем за вами Иисуса. Мы думали это шутка или позывной. Когда передали машину, все разгрузили, я спросил у военного: почему у него такой позывной. Но оказалось, что это его имя,
– поделился Роман Ментух.
Священник отмечает, что быть рядом с военными – важная и ответственная миссия. А общая молитва позволяет хоть на мгновение не слышать звуки вражеских обстрелов и мысленно вернуться домой в круг родных.
"Мы видим, что наши защитники через свое христианское воспитание, христианскую мораль готовы идти и уберечь от зла того, кто за их плечами. Не просто убегать от зла, а защищать своих родных от зла. И это правдивая христианская позиция", – добавил он.
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла имеет свой сайт и страницу в Facebook, где можно присоединиться к сборам и помощи. В этом значительно помогают прихожане, которые приносят вещи или делают пожертвования.
Кто такой военный капеллан и какова его основная задача на фронте
- В ноябре 2021 года был подписан закон "О военном капелланстве". Должность капеллана теперь считается офицерской. Он должен иметь высшее богословское образование, пройти обучение по программе подготовки военных капелланов и дополнительно пройти специальные курсы.
- В обязанности военного капеллана входят пастырская опека, религиозно-просветительская работа, социально-благотворительная деятельность, консультирование командования по религиозным вопросам. Служение капеллана существенно отличается от служения священника в приходе.
- Среди военных капелланов есть и женщины.