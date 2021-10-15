От двух лицензий отказалась семья Злочевских, – Данилов рассказал о состоянии дел в сфере недр

Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО решили усилить контроль в сфере недропользования. Секретарь СНБО рассказал, что семья Злочевских отказалась от лицензий.

Дела в сфере недропользования рассмотрели на заседании СНБО 15 октября. Об этом Алексей Данилов рассказал на брифинге.

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На заседании СНБО решили проверить 23 компании из сферы недр

Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО рассмотрели информацию главы Госслужбы геологии и недр Украины. Он рассказал о состоянии дела в сфере недропользования и дополнительных мерах по усилению надзора в этой сфере.

У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды (речь идет о добыче – 24 канал). На заседании поручили СБУ и соответствующим органам разобраться, как эти компании, без соответствующих нормативно-правовых актов 2018 года, получили эти разрешения,

– заявил Данилов.

Добавил, что "открытое уголовное производство" и в дальнейшем на заседаниях СНБО будут информировать о результатах. Кроме того, известные люди страны отказываются от полученных лицензий.

Мы можем поблагодарить семью Злочевских, которые отказались от двух лицензий на углеводороды,

– заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов рассказал, что с 1 ноября заработает портал на базе СНБО, где покажут все 3044 лицензии и разрешения. Там будет информация о компаниях, способ получения лицензий и другая информация.

Брифинг Алексея Данилова по результатам заседания СНБО: смотрите видео

Коротко о решении СНБО от 15 октября