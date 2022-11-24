От нас требуют сдать государственные интересы, переломная ситуация наступила, – Данилов о переговорах

Генассамблея НАТО признала Россию государством, спонсирующим терроризм. Но в большинстве своем заявления подобных институтов, такие же вялые, как и были раньше.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также отметил, что мы сейчас защищаем Европу, и они знают об этом.

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По словам Данилова, очередные вялые заявления, что они что-то осуждают или им что-то не нравится – уже выходят за определенные рамки.

Алексей Данилов о переговорах с Россией: смотрите видео

Алексей Данилов секретарь СНБО Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем.

"Не мы начинали эту войну. Для того, чтобы Путин ее закончил, надо сделать очень простую вещь – он должен убраться вместе со всем своим хламом из нашего государства, выйти на границы 1991 года – после этого мы можем начать с ним те или иные переговоры – резюмирует секретарь СНБО Украины.

Западные партнеры помогают, а россияне давят

Данилов говорит, что ситуация, которая была в феврале/марте – изменилась. Она кардинально изменилась, мы сегодня получаем огромную помощь от наших партнеров, за это им большая благодарность.

Мы будем бороться, как за свою свободу, так и за свободу Европы. Мы на это обречены – такова наша судьба. Должны сделать так, чтобы наши дети и внуки наконец-то не воевали с Россией. Мы должны поставить точку,

– говорит Алексей Данилов.

А что касается отношения других стран, то секретарь СНБО подчеркнул – отношение многих стран мы изменили, своими действиями и поведением.

Когда Украина согласится на переговоры

К величайшему сожалению, россияне не являются цивилизованной страной – это страна колоний, которая в свое время поработила многие народы и забрала у них язык и культуру.

"Вопрос нашей победы и какой она будет – вопрос времени, сейчас Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова," – убежден Данилов.

Мы не должны идти на это, пока не освободим нашу землю.

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