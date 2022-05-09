Отбирают бизнесы и планируют шабаши: что творят россияне на оккупированных землях Запорожья

9 мая 2022 , 03:55
Читати новину українською

Источник:

Запорожская ОВА

Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются сотрудничать с ними. Также враги не выплачивают людям зарплату.

Соответствующая информация появилась на сайте Запорожской областной военной администрации. Такая ситуация в регионе 8 мая – на 74-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россияне применили "Солнцепек" по своим позициям: в ВСУ вспомнили "традицию майских шашлыков"

Оккупанты пытались осуществить разведку, однако безуспешно

Оккупанты активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахи, Ясной Поляне.

Оккупанты продолжают производить обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций наших войск, а также применяют при этом армейскую авиацию. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия,
– сообщили в Запорожской ОВА.

Кроме того, оккупанты вечером 7 мая ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по больнице и 2 общежитиям города Орехов. Гражданские соблюдали правила безопасности и остались целыми.

На оккупированных территориях враги снимают флаги и планируют шабаши.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты:

  • снимают со зданий украинскую символику;
  • в Мелитополе на 9 мая планируют шабаш под названием "Бессмертный полк".

В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города,
– сообщили власти.

На "мероприятии" оккупантов будут росгвардия и их военные контрактники. Такую "акцию" враги запланировали почти на всех временно оккупированных территориях Запорожья.

Отбирают бизнес, не платят зарплату и выдают ворованные пайки

Во временно оккупированном Мелитополе враги забирают бизнес у местных предпринимателей, потому что те отказываются сотрудничать с оккупантами.

Также в Мелитополе сотрудники некоторых коммунальных предприятий не получают заработную плату с начала оккупации,
– сообщили официальные власти области.

В частности, уже третий месяц без зарплаты живут работники коммунального предприятия "Чистота" – им не заплатили за март и апрель. Однако известно, что:

  • еще в начале мая коллаборант и псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев говорил, что люди получат зарплату в рублях;
  • пока вместо денег жителям дали только украденные у Украины гуманитарные пайки.

Два населенных пункта вынуждены жить без света

Из-за обстрелов возникли повреждения в Токмакских сетях, из-за чего были обесточены 2 населенных пункта – всего 290 семей,
– сообщили власти.

Активные бои проходят в Ореховском, Гуляйпольском и остальном Васильевском районном отделении. Поэтому коммунальщики не могут восстановить свет.

К счастью, 7 мая удалось отремонтировать электросеть в 50 домах села Лесное Васильевского районного отделения.

Следует вспомнить, несмотря на сложную ситуацию в регионе, в День памяти и примирения глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух с ветеранами и городскими властями почтили память погибших бойцов.

На Аллее защитников в парке Металлургов возложили цветы к мемориалу и вспомнили как борцов с нацизмом во время Второй мировой войны, так и современных героев, отдавших свою жизнь ради Украины,
– сообщили в ОВА.

Там также объяснили, что азовцы почтили память погибших воинов в сквере Пограничников у памятного знака "Украинский воин".

Последние новости о ситуации в Запорожье

Смотрите также – ВСУ идут в контрнаступление / наступают на Запорожье и Харьковщине: видео

 

Автор: Діана Квасневська