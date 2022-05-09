Отбирают бизнесы и планируют шабаши: что творят россияне на оккупированных землях Запорожья

Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются сотрудничать с ними. Также враги не выплачивают людям зарплату.

Соответствующая информация появилась на сайте Запорожской областной военной администрации. Такая ситуация в регионе 8 мая – на 74-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты пытались осуществить разведку, однако безуспешно

Оккупанты активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахи, Ясной Поляне.

Оккупанты продолжают производить обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций наших войск, а также применяют при этом армейскую авиацию. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Кроме того, оккупанты вечером 7 мая ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по больнице и 2 общежитиям города Орехов. Гражданские соблюдали правила безопасности и остались целыми.

На оккупированных территориях враги снимают флаги и планируют шабаши.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты:

снимают со зданий украинскую символику;

в Мелитополе на 9 мая планируют шабаш под названием "Бессмертный полк".

В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города,

– сообщили власти.

На "мероприятии" оккупантов будут росгвардия и их военные контрактники. Такую "акцию" враги запланировали почти на всех временно оккупированных территориях Запорожья.

Отбирают бизнес, не платят зарплату и выдают ворованные пайки

Во временно оккупированном Мелитополе враги забирают бизнес у местных предпринимателей, потому что те отказываются сотрудничать с оккупантами.

Также в Мелитополе сотрудники некоторых коммунальных предприятий не получают заработную плату с начала оккупации,

– сообщили официальные власти области.

В частности, уже третий месяц без зарплаты живут работники коммунального предприятия "Чистота" – им не заплатили за март и апрель. Однако известно, что:

еще в начале мая коллаборант и псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев говорил, что люди получат зарплату в рублях;

пока вместо денег жителям дали только украденные у Украины гуманитарные пайки.

Два населенных пункта вынуждены жить без света

Из-за обстрелов возникли повреждения в Токмакских сетях, из-за чего были обесточены 2 населенных пункта – всего 290 семей,

– сообщили власти.

Активные бои проходят в Ореховском, Гуляйпольском и остальном Васильевском районном отделении. Поэтому коммунальщики не могут восстановить свет.

К счастью, 7 мая удалось отремонтировать электросеть в 50 домах села Лесное Васильевского районного отделения.

Следует вспомнить, несмотря на сложную ситуацию в регионе, в День памяти и примирения глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух с ветеранами и городскими властями почтили память погибших бойцов.

На Аллее защитников в парке Металлургов возложили цветы к мемориалу и вспомнили как борцов с нацизмом во время Второй мировой войны, так и современных героев, отдавших свою жизнь ради Украины,

– сообщили в ОВА.

Там также объяснили, что азовцы почтили память погибших воинов в сквере Пограничников у памятного знака "Украинский воин".

Последние новости о ситуации в Запорожье

На Запорожье оккупанты использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций. В 97-м Пехотном батальоне заметили, что очень довольны такими действиями противника, однако призывали убивать друг друга в России, а не в Украине. Им ведь тут не рады.

8 мая глава Запорожской ОВА сообщил, что противник не проводил активных боевых действий. Вместо этого ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия.

Эксперт Украинского института будущего, эксперт СБУ Иван Ступак рассказал, что разведка США утверждает, что Россия до середины мая попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донбасса и Луганщины. Но даже сами оккупанты не уверены, что пришли в Украину надолго.

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