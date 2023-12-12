Это ежедневная, тяжелая работа, – в ВСУ прокомментировали отбитие террикона в Горловке
Этот террикон россияне оккупировали еще в 2014 году. В конце 2023 года в пределах Горловки снова развевается флаг Украины.
Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо прокомментировал отбитие террикона в Горловке. Он поделился своими мыслями в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация под Горловкой
Фитьо напомнил, что Генштаб в своих сводках сообщал о том, что наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
Украинские защитники находятся в активной обороне. То есть, при любой лучшей возможности переходят к атакам, улучшают свои тактические положения,
– сказал он.
Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что информация об отбитии террикона является приятной новостью, но это "не какая-то сенсация".
Это ежедневная, тяжелая, кропотливая работа наших защитников. И соответственно на данном этапе она принесла вот такой результат,
– объяснил Фитьо.
Спикер отметил, что таких оккупированных терриконов и в целом территорий в Украине еще много. Он призвал украинцев запастись силами и мобилизоваться всей страной, чтобы освободить наши земли от российских оккупантов.
Что этому предшествовало
Во вторник, 12 декабря, в День Сухопутных войск Украины наши воины отбили один из терриконов и захватили позиции российских оккупантов. Владимир Зеленский сообщил, что это произошло в Горловке.
Это сделала штурмовая группа 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Президент назвал ее членов героями.
Другие новости о ситуации под Горловкой
- Не так давно ВСУ ударили по мосту между Горловкой и Ясиноватой. Его разрушение усложнило логистику российским захватчикам.
- Ранее боец ВСУ Евгений Иевлев в разговоре с 24 Каналом сообщил, что из-за попыток россиян наступать на Авдеевку участились обстрелы позиций наших воинов, расположенных на северо-западе от Горловки. Впрочем, наши защитники продолжают их удерживать и помогают сдерживать захватчиков.
- Напомним, летом 2023 года украинские воины установили украинский флаг на другом терриконе в районе Горловки. Это сделали бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и правоохранители из Торецкого отделения Национальной полиции.