Это ежедневная, тяжелая работа, – в ВСУ прокомментировали отбитие террикона в Горловке

Этот террикон россияне оккупировали еще в 2014 году. В конце 2023 года в пределах Горловки снова развевается флаг Украины.

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо прокомментировал отбитие террикона в Горловке. Он поделился своими мыслями в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме Украинские военные отбили один из терриконов в пределах Горловки

Какая ситуация под Горловкой

Фитьо напомнил, что Генштаб в своих сводках сообщал о том, что наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Украинские защитники находятся в активной обороне. То есть, при любой лучшей возможности переходят к атакам, улучшают свои тактические положения,

– сказал он.

Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что информация об отбитии террикона является приятной новостью, но это "не какая-то сенсация".

Это ежедневная, тяжелая, кропотливая работа наших защитников. И соответственно на данном этапе она принесла вот такой результат,

– объяснил Фитьо.

Спикер отметил, что таких оккупированных терриконов и в целом территорий в Украине еще много. Он призвал украинцев запастись силами и мобилизоваться всей страной, чтобы освободить наши земли от российских оккупантов.

Что этому предшествовало

Во вторник, 12 декабря, в День Сухопутных войск Украины наши воины отбили один из терриконов и захватили позиции российских оккупантов. Владимир Зеленский сообщил, что это произошло в Горловке.

Это сделала штурмовая группа 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Президент назвал ее членов героями.

Другие новости о ситуации под Горловкой