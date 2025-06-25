Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор фронта ISW

Анализ хода боевых действий в Украине на всех направлениях от Института изучения войны указал на несколько изменений на линии соприкосновения. Речь идет о Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

В новом отчете ISW показал и карты всех участков фронта. Их и основные выводы американских аналитиков публикует 24 Канал. В предыдущем отчете ВСУ освободили село на Сумщине, а оккупанты продвинулись на 4 направлениях: обзор фронта ISW Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 25 июня Бои в Курской области продолжались 24 июня, об изменениях ситуации информации нет.

области продолжались 24 июня, об изменениях ситуации информации нет. Российские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 24 июня свидетельствуют, что они незначительно прошли на северо-запад от Андреевки, это к северу от города Сумы.

области. Геолокационные видеозаписи от 24 июня свидетельствуют, что они незначительно прошли на северо-запад от Андреевки, это к северу от города Сумы. Наступательные операции россиян на севере Харьковской области не привели к продвижениям. На Купянском направлении подтвержденного прогресса оккупанты также не достигли, как и к Боровой, Лиману и на Северском направлении.

области не привели к продвижениям. На Купянском направлении подтвержденного прогресса оккупанты также не достигли, как и к Боровой, Лиману и на Северском направлении. Российские войска продвинулись возле Часового Яра . Геолокационные кадры от 24 июня указывают, что они прошли в юго-западном направлении от города.

. Геолокационные кадры от 24 июня указывают, что они прошли в юго-западном направлении от города. Украинские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видео за 23 июня показывают их в западной Яблоновке, что к западу от Торецка. Как изменилась линия фронта за 24 июня / Карты ISW Российские войска продвинулись на Покровском направлении. Видео от 24 июня показывает, как украинский беспилотник попал в российского военного в западной Малиновке, что к северо-востоку от Покровска. Это свидетельствует, что россияне захватили это поселение.

направлении. Видео от 24 июня показывает, как украинский беспилотник попал в российского военного в западной Малиновке, что к северо-востоку от Покровска. Это свидетельствует, что россияне захватили это поселение. Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении. На геолокационных видеозаписях за 24 июня видно, как оккупанты поднимают флаг в центральной части Новосергиевки, что к северо-востоку от Новопавловки. Это свидетельствует, что они недавно захватили это поселение.

направлении. На геолокационных видеозаписях за 24 июня видно, как оккупанты поднимают флаг в центральной части Новосергиевки, что к северо-востоку от Новопавловки. Это свидетельствует, что они недавно захватили это поселение. В направлении Великой Новоселки и на западе Запорожской области изменений не зафиксировано, об активности возле Гуляйполя информации не было.

области изменений не зафиксировано, об активности возле Гуляйполя информации не было. Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Геолокационные видеозаписи от 23 июня свидетельствуют, что украинцы прошли к северу от Олешек, это на юго-восток от Херсона на левом берегу Днепра вблизи Антоновского автомобильного моста. Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка и Херсона, а российские – на севере Сумской области и у городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка.