28 марта, 23:59
Более 150 боестолкновений, 72 из них – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 28 марта
Основні тези
- 157 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток, из них 72 – на Покровском направлении.
- Активные действия наблюдались на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском и Курском направлениях.
С начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего из них зафиксировали на Покровском направлении. Также противник активно обстреливал позиции украинских войск.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ в пятницу, 28 марта. Также ожесточенные бои были на еще по меньшей мере 4 направлениях.
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Что произошло на фронте 28 марта
В течение суток ситуация на поле боя была такой:
- На Харьковском направлении произошло 4 штурмовых действия в районах Волчанска и Каменки.
- На Купянском направлении противник 3 раза пытался вытеснить наши подразделения в районе Загрызово и в направлении Богуславки.
- На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины. Продолжается 9 боестолкновений.
- На Северском направлении наши воины успешно остановили 1 атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
- На Краматорском направлении остановили 4 вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.
- На Торецком направлении враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Щербиновки. Продолжается 2 боестолкновения.
- На Покровском направлении, агрессор совершил 72 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка 0 Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового. Еще 9 боестолкновений продолжаются.
- На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.
- На Гуляйпольском направлении враг проводил 4 штурмовые действия в районе Привольного, их успешно отбили.
- На Ореховском направлении произошло 8 боевых столкновений у населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.
- На Приднепровском направлении состоялось 2 боестолкновения с противником.
- На Курском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг совершил 288 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня, нанес 22 авиационных удара, сбросив 35 управляемых бомб.