Более 150 боестолкновений, 72 из них – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 28 марта

С начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего из них зафиксировали на Покровском направлении. Также противник активно обстреливал позиции украинских войск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ в пятницу, 28 марта. Также ожесточенные бои были на еще по меньшей мере 4 направлениях.

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Что произошло на фронте 28 марта

В течение суток ситуация на поле боя была такой: