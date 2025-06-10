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24 Канал Новости Украины Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях: обзор и карты ISW
10 июня, 07:50
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Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях: обзор и карты ISW

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях.
  • Украинские силы достигли успеха на Лиманском направлении, а российские войска не имели успеха в Курской, Сумской и Харьковской областях.

Российские войска продолжили вести активные наступательные действия в течение 9 июня. На некоторых участках фронта произошли изменения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какова ситуация на фронтах в Украине и России с 10 июня

  • Украинские и российские войска проводили наступательные операции в Курской области, однако ни одна из сторон не продвинулась вперед.
  • Оккупационные войска продолжили наступательные операции в Сумской области, однако успеха не имели.
  • Также россиянам не принесли успеха наступательные операции на севере Харьковской области. Им также не удалось продвинуться в направлении Купянска и Борова. В то же время украинские защитники продвинулись на Лиманском направлении.
  • На Северском направлении ситуация остается без изменений, хоть оккупанты и пытались проводить наступательные действия. Однако российские войска смогли продвинуться в сторону Часового Яра. Геолокационные кадры указывают на то, что враг имел успех в промышленной зоне к северо-востоку от Ступочек.

Какие изменения произошли на фронте за 9 июня / Карты ISW

  • Также российским войскам удалось продвинуться в направлении Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 8 – 9 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на запад и северо-запад от города. Однако пока неизвестно, продолжают ли российские войска удерживать устойчивые позиции в этих зонах.
  • Оккупанты проводили наступательные операции на Покровском направлении, однако успеха не имели.
  • В то же время враг смог продвинуться на Новопавловском и Кураховском направлениях. На геолокационных кадрах можно увидеть, как российские войска поднимают флаги над центром Алексеевки.
  • У Великой Новоселки врагу не удалось достичь успеха, несмотря на попытки проводить наступательные операции. Такая же ситуация наблюдается и в направлении Гуляйполя и западной части Запорожской области.
  • Также российские войска пытались продвинуться в направлении Херсона, однако успеха не достигли.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в направлении Часового Яра, вблизи Торецка, на Новопавловском и Кураховском направлениях. В то же время украинские силы имели успех на Лиманском направлении.