10 июня, 07:50
Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях: обзор и карты ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях.
- Украинские силы достигли успеха на Лиманском направлении, а российские войска не имели успеха в Курской, Сумской и Харьковской областях.
Российские войска продолжили вести активные наступательные действия в течение 9 июня. На некоторых участках фронта произошли изменения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Какова ситуация на фронтах в Украине и России с 10 июня
- Украинские и российские войска проводили наступательные операции в Курской области, однако ни одна из сторон не продвинулась вперед.
- Оккупационные войска продолжили наступательные операции в Сумской области, однако успеха не имели.
- Также россиянам не принесли успеха наступательные операции на севере Харьковской области. Им также не удалось продвинуться в направлении Купянска и Борова. В то же время украинские защитники продвинулись на Лиманском направлении.
- На Северском направлении ситуация остается без изменений, хоть оккупанты и пытались проводить наступательные действия. Однако российские войска смогли продвинуться в сторону Часового Яра. Геолокационные кадры указывают на то, что враг имел успех в промышленной зоне к северо-востоку от Ступочек.
Какие изменения произошли на фронте за 9 июня / Карты ISW
- Также российским войскам удалось продвинуться в направлении Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 8 – 9 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на запад и северо-запад от города. Однако пока неизвестно, продолжают ли российские войска удерживать устойчивые позиции в этих зонах.
- Оккупанты проводили наступательные операции на Покровском направлении, однако успеха не имели.
- В то же время враг смог продвинуться на Новопавловском и Кураховском направлениях. На геолокационных кадрах можно увидеть, как российские войска поднимают флаги над центром Алексеевки.
- У Великой Новоселки врагу не удалось достичь успеха, несмотря на попытки проводить наступательные операции. Такая же ситуация наблюдается и в направлении Гуляйполя и западной части Запорожской области.
- Также российские войска пытались продвинуться в направлении Херсона, однако успеха не достигли.
Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в направлении Часового Яра, вблизи Торецка, на Новопавловском и Кураховском направлениях. В то же время украинские силы имели успех на Лиманском направлении.