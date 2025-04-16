16 апреля, 04:58
ВСУ отбивают позиции на Донбассе, оккупанты активизировались на Запорожье: обзор и карты ISW
Основні тези
- ВСУ продвинулись вблизи Торецка и Покровска, российские силы – вблизи Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
- Российские войска продолжают наступательные действия на многих направлениях, но без подтвержденных продвижений.
В новом отчете Института изучения войны говорится об определенных изменениях в ситуации на фронтах в Украине и России. В течение 15 апреля продвижение российской армии заметили на нескольких направлениях.
Аналитики показали соответствующие бои на обновленных картах. 24 Канал опубликует их и перескажет основные выводы ISW из отчета от 16 апреля 2025 года.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 16 апреля
- Российские войска продолжали пытаться вытеснить украинские силы с их позиций, которые еще остались в Курской области, а также на северо-западе Белгородской области, но подтвержденных продвижений не сделали.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Сумском направлении, на севере Харьковской области, на Купянском направлении, до Боровой, на Лиманском направлении и на Северском, но нигде не подтвердили продвижений. В городе Часов Яр изменений также не было.
- Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что украинские силы немного продвинулись в северо-западной части города Торецк. Также ВСУ продвинулись на Покровском направлении, в частности в западном Даченском, что на юго-запад от Покровска, и в промышленной зоне в восточном Песчаном, что на юго-восток от Покровска.
Боевые действия в Украине и России за 15 апреля / Карты ISW
- Российские войска 15 апреля продолжали наступательные действия на Новопавловском направлении, также на Кураховском, но подтвержденных продвижений не сделали.
- Однако россияне во время масштабного механизированного штурма продвинулись примерно на 800 метров в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры от 14 апреля показывают, как украинские силы наносят удары по российской бронетехнике к востоку от Шевченко, что на северо-запад от Великой Новоселки.
- Также российские войска продвинулись на западе Запорожской области, в частности вдоль трассы Т-0812 Орехов – Запорожье к востоку от Щербаков, что на юго-запад от Орехова. Рядом на Херсонском направлении изменений не было.
В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что враг продвинулся на Курщине, на Купянском и Покровском направлениях, а ВСУ имели успех в районе Торецка и у Белогоровки на Северском направлении.