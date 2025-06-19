Россияне продвинулись сразу в трех областях: анализ карты фронта от ISW

Российские войска продолжают штурмы вдоль фактически всей линии фронта, идут напряженные бои. К сожалению, врагу удалось продвинуться на Харьковщине, Донетчине и Сумщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как изменилась ситуация на линии фронта

В Курской области 18 июня российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижений не зафиксировано.



18 июня российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижений не зафиксировано. На северо-западе Белгородской области в тот же день ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.



в тот же день ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности. В северной части Сумской области российские войска недавно имели частичный успех. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении на запад от Константиновки (к северу от Сум).



российские войска недавно имели частичный успех. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении на запад от Константиновки (к северу от Сум). На севере Харьковской области противник также недавно продвинулся. По геолокационным записям от 18 июня, российские подразделения продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода (северная часть Волчанска, к северо-востоку от Харькова).



противник также недавно продвинулся. По геолокационным записям от 18 июня, российские подразделения продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода (северная часть Волчанска, к северо-востоку от Харькова). На Купянском направлении 18 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.



18 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. В районе Боровой враг также проводил локальные атаки, однако без изменений на линии фронта.



враг также проводил локальные атаки, однако без изменений на линии фронта. На Лиманском направлении продолжались боевые действия, однако российским силам продвинуться не удалось.

Как изменилась линия фронта за 18 июня / Карты ISW

На Северском направлении россияне продолжали ограниченные наземные атаки, однако безрезультатно.



россияне продолжали ограниченные наземные атаки, однако безрезультатно. В районе Часового Яра оккупанты недавно достигли успеха. Геолокационные материалы, обнародованные 18 июня, свидетельствуют о продвижении в южной части Ступочек (южнее Часового Яра), населенный пункт, вероятно, перешел под контроль врага.



оккупанты недавно достигли успеха. Геолокационные материалы, обнародованные 18 июня, свидетельствуют о продвижении в южной части Ступочек (южнее Часового Яра), населенный пункт, вероятно, перешел под контроль врага. На Торецком направлении также зафиксировано продвижение российских сил. Согласно видео от 17 июня, захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное (оба населенных пункта расположены к северу от Торецка).



также зафиксировано продвижение российских сил. Согласно видео от 17 июня, захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное (оба населенных пункта расположены к северу от Торецка). На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, однако без изменений на позициях.



продолжаются активные боевые действия, однако без изменений на позициях. На Новопавловском направлении российские силы продолжили наступление, но подтвержденного продвижения не произошло.



российские силы продолжили наступление, но подтвержденного продвижения не произошло. В направлении Великой Новоселки враг вел штурмовые действия, однако без успеха.



враг вел штурмовые действия, однако без успеха. Российские войска продолжали ограниченные атаки к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки, но не продвинулись.



вблизи Малиновки, но не продвинулись. В западной части Запорожской области и в Херсонской области 18 июня противник также осуществлял ограниченные наступательные действия, однако продвинуться не смог.

Напомним, в целом в течение суток 18 июня на фронте произошло 186 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне использовали для атак 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.