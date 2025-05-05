Российские войска продвинулись на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Ситуация на фронте остается напряженной – российские войска продвинулись на нескольких направлениях. Несмотря на это, украинские защитники продолжают сдерживать наступление и наносить потери противнику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Читайте также Более 200 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 4 мая Что изменилось на разных направлениях фронта 3 и 4 мая в Курской области продолжались ограниченные бои, поскольку российские войска продолжают попытки вытеснить украинские силы.



продолжались ограниченные бои, поскольку российские войска продолжают попытки вытеснить украинские силы. Российские "военкоры" заявили, что украинские войска сохраняют ограниченное присутствие на северо-западе Белгородской области вблизи Поповки и Демидовки.



вблизи Поповки и Демидовки. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не достигли подтвержденного прогресса. Бои продолжались к северу от Сум вблизи Беловод и Водолаг и к северо-востоку от Сум вблизи Локни.



, но не достигли подтвержденного прогресса. Бои продолжались к северу от Сум вблизи Беловод и Водолаг и к северо-востоку от Сум вблизи Локни. Вражеская армия продолжила наступательные операции на Харьковском направлении , но не продвинулась вперед. Отмечается, что российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Тихого.



, но не продвинулась вперед. Отмечается, что российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Тихого. Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Западного (к северу от Купянска). Также враг атаковал на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Новоосинового и на юг от Купянска вблизи Глушковки.



Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Западного (к северу от Купянска). Также враг атаковал на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Новоосинового и на юг от Купянска вблизи Глушковки. Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой , но не достигли подтвержденного продвижения.



, но не достигли подтвержденного продвижения. На Лиманском направлении оккупационная армия продолжила наступательные операции, однако также не достигла подтвержденного прогресса.



оккупационная армия продолжила наступательные операции, однако также не достигла подтвержденного прогресса. Россияне продолжили наступательные операции на Северском направлении , но, по словам аналитиков, не продвинулись вперед.



, но, по словам аналитиков, не продвинулись вперед. На Часовоярском направлении врагу также не удалось достичь успеха.



врагу также не удалось достичь успеха. Недавно украинские и российские войска имели успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись в южной части Новоспасского (к западу от Торецка). Тем временем российские войска продвинулись на юг от Старой Николаевки (на юго-запад от Торецка). Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW 4 мая российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении , но не достигли подтвержденного прогресса. Враг атаковал на восток от Покровска вблизи Новоторецкого, Миролюбовки и Луча и в направлении Малиновки; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко и Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирово, Новосергиевки, Удачного и Котлиного.



, но не достигли подтвержденного прогресса. Враг атаковал на восток от Покровска вблизи Новоторецкого, Миролюбовки и Луча и в направлении Малиновки; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко и Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирово, Новосергиевки, Удачного и Котлиного. На Новопавловском направлении российская армия пыталась продвинуться, но не имела подтвержденного результата.



российская армия пыталась продвинуться, но не имела подтвержденного результата. Российские войска продолжили наступательные операции на Кураховском направлении , но не продвинулись вперед.



, но не продвинулись вперед. Оккупанты также вели наступательные действия на направлении Великой Новоселки, однако продвинуться им не удалось. Смотрите также Там идут отчаянные бои, – военный эксперт указал на самые тяжелые участки фронта 4 мая российские войска осуществили ограниченные штурмовые действия к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого (бывшего Красного), однако им не удалось достичь прорыва.



вблизи Высокого (бывшего Красного), однако им не удалось достичь прорыва. Также враг пытался развить наступление на западе Запорожской области , впрочем, без успеха.



, впрочем, без успеха. Российские войска провели наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись.