5 февраля, 05:17
Атаки врага продолжались на всех фронтах, но ISW зафиксировал продвижение только на одном направлении
Институт изучения войны опубликовал новый отчет о событиях на фронтах Украины и России. Аналитики отметили на этот раз немного изменений.
Хотя атаки российской армии происходили едва ли не на всех направлениях. 24 Канал публикует основные выводы отчета ISW и карты боев.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 5 февраля
- Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой.
- Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска.
Боевые действия в Украине и России за 4 февраля / Карты ISW
- На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтверждённых продвижений не сделали. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск.
- 3 и 4 февраля российские войска атаковали у Великой Новоселки, на север у Нового Комара и на юго-запад у Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они тщетно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского.