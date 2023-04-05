Вместе воюют в Бахмуте: сеть облетело фото с рукой раненого сына в отцовских ладонях

Врач опубликовал щемящее фото, на котором отец держит за руку своего раненого сына. Они вместе воевали на Бахмутском направлении.

Отец вместе с сыном служили в одном подразделении под Бахмутом. Парень получил ранение и был госпитализирован.

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Фото отца и сына облетело сеть

Врач из Коломыи Олег Токарчук сделал фото в тот момент, когда семья поддерживала друг друга, держась за руки.



Отец не отпускает руку сына / Фото Олега Токарчука

В комментариях пользователи умилились от увиденного и желают украинскому защитнику скорейшего выздоровления.

"Пусть Господь вас всегда оберегает! Спасибо вам, за ваш упорный труд для ВСУ за спасенные жизни";

"Пусть Бог дает вам силы и здоровье!";

"Большая Вам благодарность! Да хранит Господь".

Сам врач в публикации написал, что фото – не о боли или потерях, а о цене, которой нынешнее поколение борется за свободу.

Это о том, что несколько поколений в свое время потеряли, а сегодня, 2-3 поколения, кровью и ценой собственной жизни должны поставить точку! – написал Токарчук.



Отец держит раненого сына за руку / Фото Олега Токарчука

Фото военнопленного с яблоком растрогало сеть

В феврале 2023 г. состоялся масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Тогда сеть облетела щемящее фото одного из защитников, который радовался яблоку.

Как выяснили позже, на фото был украинский ресторатор Максим Колесников. Он попал в плен в марте 2022 года и провел в нем около 11 месяцев. За это время военнослужащий очень похудел и поседел, а фото, как он радуется обычному фрукту – растрогало пользователей. Колесников признался, что за все время плена ни разу не пробовал яблок.



Военнопленный боялся укусить яблоко / Фото Андрея Качеры

Автор красноречивой фотографии заявил, что она вышла совершенно случайно. Он объяснил, что хотел снять видео, но нажал не ту кнопку.