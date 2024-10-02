Оккупанты смогли зайти в Угледар: какие города могут оказаться в опасности

Подразделения Сил обороны Украины выходят из Угледара Донецкой области из-за угрозы окружения. Обвала фронта не произошло, но некоторые населенные пункты могут оказаться под угрозой.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, прокомментировав то, какая ситуация в Угледаре сегодня. Уже известно, что оккупанты находятся в городе.

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Чем опасна потеря Угледара

Как отметил Кузан, оккупанты получат определенные преимущества после захвата Угледара. Прежде всего у них улучшится логистика на этом направлении. Там расположена железная дорога, которая соединит восточные и южные части временно оккупированных территорий Донецкой области.

Также, вероятно, россияне смогут высвободить определенные ресурсы и перебросить их на другие направления. И тут возникает угроза для Курахово, которое расположено севернее Угледара.

Если говорить о городах, которые находятся в невыгодном положении, то речь идет прежде всего о Курахово. Оно находится в низменности. Поэтому там сложная перспектива, как и для любого прифронтового города,

– сказал Кузан.

Отход из Угледара является неприятной новостью. Но, конечно, нельзя говорить, что оккупанты захватили важнейший логистический узел, который позволит им продвигаться на запад. Основные оборонительные линии и логистические маршруты расположены ближе к Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и т.п. Также захватчики до сих пор не смогли захватить и Часов Яр.

На севере в Харьковской области удается держать Купянское направление. Оккупанты не дошли до левого берега реки Оскол. Это также влияет на ситуацию в Донецкой области.

Пока ни одна из задач, которая позволила бы россиянам закрепиться и говорить о контроле над большей частью Донецкой области, не была выполнена. Россияне еще сохраняют наступательный потенциал. Но главное, что мы не допустили оперативного прорыва оккупантов и обвала фронта,

– подчеркнул Кузан.

Обратите внимание! В ОСУВ "Хортица" сообщили, что украинские подразделения получили распоряжение выйти из Угледара. Там была угроза окружения.

Бои за Угледар продолжались более двух лет – с марта 2022-го. На этом направлении в свое время удавалось уничтожать колоссальное количество техники оккупантов.