Москве даже не приходится давить, – Кулеба об отказе Германии поставлять оружие

Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор не услышал в Берлине ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять оружие в Украину. Политик называет это решение сугубо политическим.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы, у Германии есть правило: она не экспортирует оружие в зоны конфликта. В то же время, экспорт возможен, если речь идет о государстве, на которое напала другая страна.

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Кулеба подчеркнул, что должен уважать это решение, однако не понимает его. Кулеба также опроверг давление со стороны России как возможную причину такой позиции Германии.

Думаю, что здесь, в Германии, Москве даже не приходится оказывать давление. Берлин отказывается экспортировать нам вооружение и без особого давления, по собственной воле,

– заметил глава МИД.

Решение Германии является слабым

Кулеба рассказал, что благодарен главе МИД Германии Гайко Мааса за все, что тот сделал для Украины.

В то же время, решение страны об отказе поставлять оружие в Украину является слабым морально и политически.

Украинский чиновник отметил: в Германии уже дискутируют по этому вопросу, и это радует.

Кулеба о лидере "Зеленых" Роберте Габеке

Дискуссию инициировал лидер партии "Зеленых" Роберт Габек. Кулеба подчеркнул, что ценит его мужество и считает политика принципиальным человеком. Габек придерживался своей позиции даже тогда, когда его критиковали.

По словам Кулебы, собеседники в Германии говорят, что Украине стоит дождаться новой коалиции. Это будет шансом для Украины.

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