Москве даже не приходится давить, – Кулеба об отказе Германии поставлять оружие

Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор не услышал в Берлине ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять оружие в Украину. Политик называет это решение сугубо политическим.
По словам главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы, у Германии есть правило: она не экспортирует оружие в зоны конфликта. В то же время, экспорт возможен, если речь идет о государстве, на которое напала другая страна.
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Кулеба подчеркнул, что должен уважать это решение, однако не понимает его. Кулеба также опроверг давление со стороны России как возможную причину такой позиции Германии.
Думаю, что здесь, в Германии, Москве даже не приходится оказывать давление. Берлин отказывается экспортировать нам вооружение и без особого давления, по собственной воле,
– заметил глава МИД.
Решение Германии является слабым
- Кулеба рассказал, что благодарен главе МИД Германии Гайко Мааса за все, что тот сделал для Украины.
- В то же время, решение страны об отказе поставлять оружие в Украину является слабым морально и политически.
- Украинский чиновник отметил: в Германии уже дискутируют по этому вопросу, и это радует.
Кулеба о лидере "Зеленых" Роберте Габеке
- Дискуссию инициировал лидер партии "Зеленых" Роберт Габек. Кулеба подчеркнул, что ценит его мужество и считает политика принципиальным человеком. Габек придерживался своей позиции даже тогда, когда его критиковали.
- По словам Кулебы, собеседники в Германии говорят, что Украине стоит дождаться новой коалиции. Это будет шансом для Украины.
Германия не предоставляет Украине оружия
- На фоне обострения ситуации на Донбассе весной 2021 года Владимир Зеленский заявил, что Германия отказывается поставлять оружие в Украину еще с 2014 года.
- Заявление украинского лидера прокомментировал Маас. Он подчеркнул: урегулировать ситуацию на Донбассе сможет только политический диалог. Поставка оружия вроде бы не поможет.
- В то же время, Кулеба подчеркнул: после выборов осенью 2021 года Украина хочет убедить новое правительство Германии дать ей оружие.