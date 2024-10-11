В последнее время в ряде западных СМИ появились публикации, что Украина якобы готова к территориальным уступкам России. В МИД выступили с резким заявлением.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на подобные сообщения, отметив, что Украине нужно гарантировать мир без торговли территориями.

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"Подбадривание" российской агрессии

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором опровергло манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности.

"Подчеркиваем неприемлемость таких уступок", – подчеркнули в ведомстве.

Также там отметили, что подобные утверждения только вдохновляют Россию и усиливают ее надежду на успех агрессии против Украины. Оккупанты получают еще больше уверенности в том, что их ультиматумы и шантаж работают.

Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ,

– говорится в заявлении МИД.

В министерстве напомнили, что Украина и ее народ неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ. В частности, смогли выстоять в начале полномасштабного вторжения, когда "скептики и мнимые реалисты предсказывали Украине гибель за считанные дни".

К слову, в Офисе президента прокомментировали статью в The Financial Times, что якобы Киеву предлагают сильные гарантии безопасности в обмен на "молчаливое согласие", что часть ее территорий остаться под временной оккупацией России.

Также в МИД опровергли сообщение Financial Times о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал территориальные компромиссы во время визита в США.