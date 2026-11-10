Ограничения будут действовать круглосуточно: как будут отключать свет 11 ноября

В некоторых областях Украины 11 ноября в течение суток будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей будут действовать графики от 1,5 до 4 очередей, а для промышленности ограничат мощность.

По сообщению национальной энергетической компании "Укрэнерго", главной причиной возврата к вынужденным ограничениям являются последствия вражеских атак на украинскую энергосистему.

Что говорят об отключениях в Укрэнерго?

Аварийные бригады круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и высоковольтные сети, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Точное расписание отключений по конкретным адресам гражданам рекомендуется проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения. Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому объемы ограничений могут корректироваться в течение суток.

Энергетики призывают к экономному потреблению

Специалисты подчеркивают необходимость рационально использовать электроэнергию после появления света. Одновременное включение энергоемких приборов создает чрезмерную нагрузку на ослабленную сеть и замедляет процесс стабилизации.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 10 ноября в регионах Украины также действовали круглосуточные плановые ограничения в объеме от 2 до 4 очередей из-за дефицита мощности.

Отметим, что в ночь на 10 ноября оккупанты выпустили ракеты и беспилотники по территории 10 областей Украины. Основными целями атаки стали пять крупных энергетических подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.