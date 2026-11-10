Обмеження діятимуть цілодобово: як вимикатимуть світло 11 листопада

За повідомленням національної енергетичної компанії "Укренерго", головною причиною повернення до вимушених обмежень є наслідки ворожих атак на українську енергосистему.

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Що кажуть про відключення в Укренерго?

Аварійні бригади цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та високовольтні мережі, щоб якнайшвидше повернути живлення споживачам.

Точний розклад знеструмлень за конкретними адресами громадянам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому обсяги обмежень можуть коригуватися впродовж доби.

Енергетики закликають до ощадливого споживання

Фахівці наголошують на необхідності раціонально використовувати електроенергію після появи світла. Одночасне вмикання енергоємних приладів створює надмірне навантаження на ослаблену мережу та сповільнює процес стабілізації.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 10 листопада в регіонах України також діяли цілодобові планові обмеження обсягом від 2 до 4 черг через дефіцит потужності.

Зазначимо, що у ніч проти 10 листопада окупанти випустили ракети та безпілотники по території 10 областей України. Основними цілями атаки стали п'ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.