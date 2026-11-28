В воскресенье, 29 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии. Для бытовых потребителей предусмотрены почасовые отключения объёмом от 1 до 3 очередей, а для промышленных – графики ограничения мощности.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Какие ограничения на потребление электроэнергии будут действовать 29 ноября?

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и стабилизацией работы энергосистемы.

По информации энергетиков, в течение суток в некоторых регионах будут применяться два типа ограничений:

для промышленных потребителей – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Конкретное время и продолжительность отключений будут зависеть от региона и очереди потребителя.

Где проверить графики отключения света?

Актуальную информацию о времени отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах оператора системы распределения в своем регионе.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому графики могут корректироваться в зависимости от нагрузки и состояния сети.

В то же время специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет потребителям.

Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетику. С сентября российские войска нанесли более тысячи прицельных ударов по энергетическим объектам Украины, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Среди основных целей противника – высоковольтные подстанции, повреждение которых сказывается на стабильности электроснабжения.